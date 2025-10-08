Suscribete a
Un obrero gana más de un millón de euros en la Lotería Nacional, deja su trabajo y a los dos meses termina en el hospital: «No podía respirar»

Adam López explica que, tras conseguir el premio, se dedicó a disfrutar de la vida, lo que le ha llevado a sufrir graves problemas de salud

Inés Romero

El pasado mes de julio, Adam López se convirtió en el protagonista de una de las noticias más comentadas del verano. Este obrero de 39 años y natural de Norwich, Inglaterra, ganó la Lotería Nacional.

El hombre se llevó más de un ... millón de euros. Un regalo que, como él mismo afirma, le cambió la vida. «Cuando lo vi, no sabía qué hacer. Guardé el cartón en la guantera. Siempre pensé que gritaría, pero me quedé completamente atónito», se sinceró en una entrevista.

