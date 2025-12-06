Un camarero explica qué no debe hacerse tras pagar: «Nunca entenderé si es por ayudar o una manía»

A menudo, interiorizamos ciertas prácticas que creemos que son correctas pero que pueden estar causando molestias a los demás. Un ejemplo de esto es el caso mencionado por el usuario de TikTok @camarero_tiktoker, un camarero que se dedica a divulgar sobre su profesión redes ... y que ha pedido a sus seguidores que dejen de realizar una práctica muy común que, según él, lejos de ayudar a los trabajadores de la hostelería, representa más trabajo.

El usuario comienza su mensaje expresando su deseo de cambiar ciertos comportamientos de los clientes, centrando el vídeo en la costumbre de dejar papelitos dentro de las tazas, un acto que, bajo su punto de vista, complica el trabajo de los camareros. Aconseja en cambio dejar estos desechos en el platito, facilitando así su recogida y eliminación.

Reclama más sensibilidad con los camareros

«Es que nunca lo voy a entender si es por ayudarnos o es una manía. Por favor, si queréis ayudar a los camareros, compañeros, lo suyo es dejarlo en el platito, nosotros vamos a la cocina y lo tiramos sin problemas y nos ahorráis el trabajo de tener que sacar todos los papelitos para luego tirarlo a la basura y lavarlo«, reclama.

La publicación ha generado diversos comentarios. Un usuario, con 45 años de experiencia en hostelería, coincide con el reclamo del camarero, mencionando incluso el disgusto que causa encontrar chicles o otros objetos en las tazas.

Otros usuarios, sin embargo, aprovechan el vídeo para expresar su descontento con algunas prácticas habituales en la hostelería, como los altos precios, sugiriendo que eso le desincentiva a considerar el trabajo de los camareros. Un tercer comentario destaca que el hábito es más una cuestión de estética, y que planea continuar haciéndolo, aceptando que cada trabajo tiene sus inconvenientes.