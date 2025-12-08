Un español que vive en Estados Unidos, tras haber tenido que estar un día hospitalizado: «Apreciad lo que tenéis en España»

Estados Unidos es un país muy admirado por todo el mundo pero que claramente despierta recelos por algunas de sus políticas, como mínimo entre algunos sectores. Por ejemplo, muchos españoles alucinan con las diferencias que existen a nivel sanitario, puesto que aquí tenemos ... un sistema público gratuito y universal.

Allí, y en realidad en pocos países, existe una red sanitaria con tantos servicios en la cartera ciudadana. Por ese motivo es frecuente que los extranjeros que pisan España y tienen que ser atendidos queden alucinados con el funcionamiento. De la misma manera, acabar en algún ambulatorio u hospital en Estados Unidos también es un choque cultural, pero por motivos distintos.

Ahora Chus﻿, un joven español que lleva un tiempo viviendo allí porque está estudiando allí como universitario atleta, ha experimentado a la fuerza lo que es tener que ir de urgencias hospitalarias y ha contado su caso a través de su TikTok (@chuusitoo), en una publicación que supera las 288.000 visualizaciones.

«Era algo que no podía esperar»

«Así es la dura realidad de la sanidad en Estados Unidos y os lo cuento desde dentro, ya que he tenido que estar hospitalizado un día entero», empieza Chus su vídeo. Como explica, todo empezó cuando fue al centro de salud por dolor en la garganta y le confirmaron en un test que tenía anginas y le recetaron antibiótico y otras pastillas. A los tres o cuatro días, explica, «no estaba mejorando nada y el lunes y el martes no podía ni abrir la boca, así que después de dos días sin comer, volví al centro de salud».

Ese día, como muestra, ya no podía ni abrir muy bien la boca. «Me duele muchísimo, siempre que tengo amigdalitis se me quita en un día y medio, dos, llevo cinco con antibiótico y estoy peor que el primer día», se lamentaba él. «Al final la broma se me fue un poco de las manos y tuve que pasar por el hospital», prosigue con su historia.

«Me estuvieron midiendo las constantes vitales, me pusieron una vía para darme suero y decidieron que tenían que hacerme un TAC, porque tenía una placa de pus de 3 centímetros en mitad de la garganta», rememora el joven, que no quiere «dramatizar» pero que recuerda que «me mandaron urgentemente a otro hospital, donde un otorrino me lo tenía que drenar y era algo que no podía esperar».

Le dijeron, de hecho, que podía llegar a quedar sin flujo de aire. Ya allí le avisaron de que la cura posiblemente dolería bastante. «Me metieron una aguja de unos 8 o 10 centímetros por la boca hasta tocar el final de la garganta, lo cual me hizo el mayor daño de mi vida», lamenta él, incidiendo en que «grité muchísimo, lloré y estaba sudando una barbaridad».

Los médicos le durmieron la garganta y entonces, con otra aguja, le sacaron pus. Avisando previamente a los escrupulosos, él enseña los tres centímetros y medio de líquido que le quitaron. «Una vez con ello quitado, os puedo decir que me encuentro mucho mejor, puedo comer prácticamente de todo, aunque todavía me quedan como 8 días de antibiótico», remarca él, que tiene una reflexión final.

«Lo que quiero transmitir con este vídeo es que una cosa tan sencilla como podría ser una amigdalitis si te complica en España lo arreglan gratis en un rato», se muestra tajante Chus, que acaba diciendo que no sabe cuánto va a tener que pagar por esa atención «y es que no quiero ni saberlo». «Apreciad lo que tenéis en España porque, sinceramente, vale», sentencia el joven.