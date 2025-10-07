Bertín Osborne indica los alimentos que ha eliminado de su dieta para adelgazar más de 11 kilos: «No como...»
El cantante indica que ha logrado un cambio físico modificando algunas de sus rutinas de alimentación
Pablo Ojeda, nutricionista: «Pesaba 138kg, tenía dos adicciones, sentía que mi vida no tenía salida y ahora soy feliz por estas lecciones»
¿Es bueno comerse la parte blanca del jamón serrano? Un experto gastronómico dicta sentencia
Pepe Rodríguez, tajante sobre qué personas tienen prohibido comer en su restaurante El Bohío: «Los que vienen sin...»
Tras poner fin a un verano lleno de excesos, son muchos los que han decidido hacer cambios en su vida y en sus rutinas de alimentación para estar más sanos y en forma.
Aquellos cuyo objetivo es adelgazar no lo tienen nada fácil. Se trata de un reto complejo que requiere de un enorme trabajo y esfuerzo mental. A pesar de que no existen dietas milagrosas, hay personas que, gracias a su método, lo han logrado.
Este es el caso de Bertín Osborne. El cantante ha acudido esta temporada a 'El Hormiguero', donde ha hablado con Pablo Motos sobre sus hábitos con la comida. Y es que ha conseguido adelgazar más de 11 kilos. El artista se ha sincerado y ha explicado cómo lo ha hecho.
Bertín Osborne indica cómo ha adelgazado más de 11 kilos
En su visita a 'El Hormiguero', Bertín Osborne ha explicado cómo es su rutina de alimentación. «Lo que hago es no cenar y me ha cambiado la vida. Duermo mejor y he adelgazado 10 o 12 kilos», asegura.
El cantante comenta que no suele desayunar porque no se despierta con hambre. No obstante, hay días que sí le apetece y esto es lo que prepara. «Me tomo una copa de vino porque te da un brillo en la frente fantástico. Luego, en mi casa me hacen huevos revueltos con pavo o con lo que sea. Eso, con una copita de tinto y unos picos», detalla.
Por último, Bertín Osborno indica qué alimentos ha eliminado de su dieta. «Antes era un animal, comía una barbaridad. Ahora no. Como bien y sano. No como ni grasas ni fritos. Bocadillos tampoco porque no me gustan», concluye.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete