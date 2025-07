Una mujer gana la lotería después de ignorar a su marido durante 24 años y se lleva un premio de más de 2 millones de euros

«A quien persevera, alcanza», «el que no se rinde, a la larga lo logra» o algún refrán del estilo se puede aplicar a esta noticia. Julie Croker, una mujer australiana de 63 años que se dedica a la peluquería canina, ha ganado la lotería y se ha llevado una casa valorada en 3 millones de dólares, más 800.000 dólares en lingotes oro.

Lo sucedido, dicho así, no parece tener nada de especial. Tampoco que la mujer estuviera comprando un boleto cada mes de manera ininterrumpida durante los últimos 24 años. No por insistir llega el premio, aunque es evidente que hay más probabilidades de ello.

La lotería a la que la mujer estaba probando suerte durante casi cinco lustros es la RSL Queensland, aquella que pone en juego el premio más grande de Australia. La gestiona una organización dedicada a apoyar a los actuales y antiguos miembros de las Fuerzas de Defensa Australianas y a sus familias y tiene como fin proporcionar apoyo práctico, defensa, empleo y servicios de bienestar para los veteranos y sus familias en todo Queensland y Australia.

Así, la mujer no solo apoyaba constantemente las causas que se esconden tras esta lotería, sino que creía en que algún día sería posible llevarse el premio. «He comprado un libro de 30 dólares cada mes y lo hemos estado haciendo durante 24 años. Muchas veces Bob [su marido] me ha dicho 'déjalo, podríamos emplear ese dinero para otra cosa'», reconoció a news.com.au.

Pero la señora, que asegura que «no bebo, no fumo, eso es lo que me gusta hacer», encontró la recompensa a ignorar a su marido. Y eso que ni ella misma lo esperaba. «Sueñas, pero nunca piensas que va a suceder».

La reacción

Pero sucedió. Y tampoco pensaba que había sucedido cuando le llamaron por teléfono para comunicarle que había sido la ganadora. «No me lo creía. Pensé que me estaban timando, y sinceramente no me lo creía, y todavía no me creo que haya ganado», dijo a news.com.au.

A partir de ahora podrán empezar a planear su futuro. La familia, que reconoce ser «gente sencilla» y llevar una vida «bastante simple», se ha convertido en rica de la noche a la mañana, lo cual puede anticipar su jubilación.

«Esto no le suele pasar a la gente como nosotros, a la gente corriente, pero es evidente que sí», afirmó la mujer. Ella podrá dejar de cuidar a perros y él, de conducir camiones. La insistencia de la mujer, a pesar de luchar contra la opinión de su marido, tuvo premio. Y vaya premio.