Rubén Amón, tajante sobre el futuro del toreo tras la retirada de Morante de la Puebla: «Se puede seguir, pero...»

Morante de la Puebla, uno de los grandes referentes contemporáneos de la tauromaquia, decía adiós este domingo a los ruedos tras quitarse la coleta en la plaza de Las Ventas. A los 46 años, el torero sevillano anunciaba su retirada ... entre lágrimas tras cortar dos orejas en la última jornada de la Feria de Otoño, dejando huérfanos a miles de seguidores de la lidia en nuestro país.

Poco se lo pensó Morante que, tras años afectado por sus problemas de salud y un complicado trastorno, tomó la decisión el mismo día y sin comunicársela a nadie de su entorno, ni siquiera a su apoderado, Pedro Jorge Marques. «Estaba roto. 'Ya no puedo más, Juan'. Esta temporada le han cogido mucho los toros», aseguraba a ABC hace unos días Juan José Domínguez, banderillero de su cuadrilla.

Desde que el diestro de La Puebla del Río decidiera abandonar el toreo, son muchos los aficionados a la tauromaquia que han hablado de este asunto que ha supuesto todo un revés en el sector. También lo han hecho expertos en la materia, como el periodista Rubén Amón, fanático de las corridas de toros y autor de libros como 'El fin de la fiesta: por qué la tauromaquia es un escándalo... y hay que salvarla'.

El comunicador colabora cada martes en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' junto María Daban, Rosa Belmonte y el último ganador del Premio Planeta, el escritor Juan del Val. Durante esta charla con Pablo Motos y el resto de contertulios, el presentador quiso saber cómo habían afrontado la dolorosa noticia tanto Amón como Del Val, dos habituales de las plazas: «Juan y Rubén, ¿cómo estáis? ¿Hay vida después de que Morante se haya cortado la coleta?».

Rubén Amón, tajante sobre lo que supone la retirada de Morante de la Puebla para el toreo

Amón intervenía en primera instancia, afirmando que no está bien desde que la inesperada partida del torero. «Mi padre, Santiago Amón, decía que después de las Meninas se seguía pintando, pero no porque hiciera falta. Con Morante tenemos esa misma sensación: se puede seguir toreando, pero no porque haga falta», aseguraba el autor madrileño, afectado por la retirada del maestro sevillano.

A pesar de que se trata de una noticia devastadora para los amantes de la tauromaquia, también tiene su connotación buena, explicó Amón, en cuanto al estado del diestro. «Me alegro de que se haya ido porque significa que se va a ir en buenas condiciones de salud», ha recordado el periodista, haciendo referencia a la dureza de la temporada y a «los riesgos» que este ha cometido.

Los problemas de salud y las complicadas cogidas que ha sufrido este año han dejado muy tocado al de La Puebla del Río, por lo que su retirada de las plazas también supone una alegría. «Que Morante esté en casa ahora descansando, con un horizonte para disfrutar, me parece una gran noticia», confesó, haciendo referencia a los trastornos de salud mental que le han atormentado durante buena parte de su carrera y que estuvieron a punto de retirarle hace ya varios años.

Aún así, el escritor consideró que esta retirada es «una muy mala noticia» para él y «para los jóvenes que se han iniciado con él» en el arte de la lidia. No es de extrañar, pues Morante ha sido una figura inigualable a la hora de introducir a tantos nuevos adeptos al mundo del toreo, animando a muchos a acercarse hasta las plazas para verle.

«Morante es un caso tan atípico... No teniendo redes sociales, ni página web, ni estrategia mediática se ha convertido en un fenómeno de masas juvenil», sentenció el escritor, aplaudiendo que se haya desmarcado como «un mito viviente» de la tauromaquia.