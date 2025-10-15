Juan del Val dice lo que todos los taurinos piensan sobre la retirada de Morante de la Puebla: «Nos ha dejado muy tocados»

Las Ventas se rendía este pasado domingo ante una leyenda como José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de La Puebla. Tras una vida dedicada a la lidia, el torero sevillano sorprendía al público cortándose la coleta en la última jornada ... de la madrileña Feria de Otoño, anunciando así su retirada a los 46 años y dejando huérfanos a los grandes seguidores de la tauromaquia.

Entre lágrimas, el andaluz se despedía de las plazas tras una dura cogida y después de cortar dos orejas ante un público entregado que no dudó en sacarle por la Puerta Grande: a su salida, fue transportado por más de 2.000 personas que le llevaron en volandas por la calle Alcalá hasta el Hotel Wellington. Una estampa para el recuerdo con la que el diestro cierra una trayectoria envidiable marcada por su maestría y por los problemas de salud que le han obligado en más de una ocasión a alejarse de los ruedos.

Horas después de que anunciara su determinación de dejar el toreo, Morante confesó a El Mundo que la decisión de retirarse la había tomado él solo ese mismo día y no había querido comunicársela ni a su apoderado, Pedro Jorge Marques, para que este no le pudiera detener. «Se me ocurrió a mí solo por la mañana. Si se lo digo a Pedro, me quita las ganas», desveló al citado medio.

Desde que la noticia sacudiera al sector taurino, son muchos los aficiondos que han dejado sus impresiones sobre la retirada del de La Puebla del Río. Mientras que algunos han elegido las redes sociales para despedirse de esta leyenda, otros no han dudado en dar su opinión en televisión nacional. Es el caso de Juan del Val, amante declarado de los toros, que no ha dudado en pronunciarse sobre la marcha anticipada del sevillano durante su paso por 'El Hormiguero' de Antena 3.

Como todos los martes, el escritor ha participado en la tertulia de actualidad junto a María Daban, Rosa Belmonte y otro gran amante de la tauromaquia, el periodista Rubén Amón. Para comenzar la charla, el presentador del espacio, Pablo Motos, ha querido saber cómo han afrontado las últimas horas sus contertulios: «Juan y Rubén, ¿cómo estáis? ¿Hay vida después de que Morante se haya cortado la coleta?».

Rubén Amón, tajante sobre el futuro del toreo tras la retirada de Morante de la Puebla

El primero en hablar ha sido Rubén Amón, autor de libros sobre la temática como 'El fin de la fiesta: por qué la tauromaquia es un escándalo... y hay que salvarla'. El periodista ha negado estar bien después de la retirada de Morante de la Puebla, lo que, según él, ha supuesto un auténtico revés para todos los seguidores de esta disciplina artística tan reconocida en nuestro país.

«No estoy bien. Mi padre, Santiago Amón, decía que después de las Medinas se seguía pintando, pero no porque hiciera falta. Con Morante tenemos esa misma sensación: se puede seguir toreando, pero no porque haga falta», ha asegurado el autor madrileño.

Aunque ha admitido estar triste por el adiós del torero sevillano, Amón ha insistido en que se alegra «de que se haya ido porque significa que se va a ir en buenas condiciones de salud». «Esta temporada ha sido durísima respecto a los riesgos que ha contraído y que esté en casa ahora descansando, con un horizonte para disfrutar, me parece una gran noticia», ha confesado haciendo referencia a los problemas de salud mental que le han atormentado durante buena parte de su carrera.

Noticia Relacionada La familia de Morante de la Puebla, su fuerza más íntima: de Elisabeth, su discreta esposa, a su hijo futbolista y sus hijas pequeñas Daniella Bejarano El diestro sevillano, que acaba de poner fin a tres décadas de carrera, encuentra su equilibrio en el amor de su mujer y sus tres hijos, pilares fundamentales en su nueva etapa

Aún así, el periodista ha considerado que esta retirada es «una muy mala noticia» para él y «para los jóvenes que se han iniciado con él» en el arte de la lidia. Así, ha aplaudido que su figura haya conseguido introducir a tantos nuevos adeptos al mundo del toreo: «Morante es un caso tan atípico. No teniendo redes sociales, ni página web, ni estrategia mediática se ha convertido en un fenómeno de masas juvenil, a partir de un personaje que es un mito viviente».

Juan del Val, sin palabras sobre lo que significa Morante de la Puebla para los taurinos

También se ha pronunciado sobre este asunto Juan del Val, seguidor acérrimo del torero sevillano. Durante su intervención a Pablo Motos, el escritor ha recordado en 'El Hormiguero' que Morante de la Puebla «es inexplicable, como muchas veces es inexplicable el propio toreo».

El autor de 'Bocabesada' también ha respondido a la pregunta de «si hay vida después de Morante». «La hay, pero peor. Peor sin ninguna duda. El toreo no es comparable a nada, pero la emoción que provoca es muy difícil encontrarla en cualquier otro arte o disciplina», ha reivindicado.

Para Juan del Val, el diestro andaluz es «un personaje completamente atípico en todos los sentidos»: «Es un artista imprevisible, es un genio. Además, fuera del ruedo no tiene nada que ver con lo que sucede dentro».

Por todo esto que encarna Morante, el guionista considera que su reciente adiós ha supuesto un duro golpe para los seguidores de esta disciplina. «A mí me parece que, tras el momento en el que se fue, de una manera tan inesperada, nos ha dejado tocados», ha señalado este, visiblemente afectado.

Aún así, el marido de Nuria Roca ha insistido en que será una tristeza pasajera, pues el tiempo acabará curando todas las heridas y los taurinos seguirán disfrutando de las plazas aunque este ya no esté. «El año que viene se nos olvida un poco y seguiremos yendo», ha sentenciado el periodista madrileño.