Suscribete a
ABC Premium

Preguntan a los jóvenes en Las Ventas qué opinan sobre la retirada de Morante de la Puebla tras su última corrida y son claros: «Me alegro de que...»

Los amantes del toreo se han despedido del sevillano tras el anuncio inesperado de dejar los ruedos

José Manuel Soto dice lo que muchos españoles piensan sobre la retirada de Morante de la Puebla: «Ahora empieza la leyenda»

Preguntan a los jóvenes en Las Ventas qué opinan sobre la retirada de Morante de la Puebla tras su última corrida y son claros: «Me alegro de que...»
Preguntan a los jóvenes en Las Ventas qué opinan sobre la retirada de Morante de la Puebla tras su última corrida y son claros: «Me alegro de que...» AFP
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Morante de la Puebla ha sorprendido al mundo taurino este pasado 12 de octubre al anunciar su retirada de los ruedos tras una emocionante faena en la plaza de toros de Las Ventas, durante la tradicional corrida del Día de la Hispanidad.

El diestro sevillano, ... de 46 años, cortó las dos orejas de su cuarto toro y, tras dar la vuelta al ruedo entre vítores y el reconocimiento de las gradas, se dirigió al centro de la arena para cortase la coleta frente a todo su público, señal inequívoca de su adiós definitivo, algo que se dio de forma inesperada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app