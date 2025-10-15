Morante de la Puebla y su gran patrimonio: una finca con plaza de toros y un chalet de playa que compró a Vicky Martín Berrocal

El torero José Antonio Morante Camacho, más conocido como Morante de la Puebla, se despidió el domingo de los ruedos para sorpresa de sus muchos seguidores y fieles, a quienes pilló descuidados el adiós. Ahora, al diestro le toca disfrutar junto a su ... mujer, Elisabeth Garrido, del patrimonio inmobiliario acumulado durante sus casi 30 años de carrera, que incluye una finca con plaza de todos incluida y una casa que le compró a Vicky Martín Berrocal.

La Puebla del Río, en Sevilla, es el lugar de origen de Morante, quien a 46 años ha decidido finalizar abruptamente su carrera en el mundo de la tauromaquia. Allí nació también y conoció a su segunda mujer, Elisabeth Garrido. Y allí se encuentra también su finca, Huerta de San Antonio, a orillas del Guadalquivir.

«Por su estructura de almenas y torres recuerda a un antiguo cortijo andaluz. Ocupa una extensa superficie y está pensada para la práctica de la tauromaquia y diferentes deportes», ha explicado 'El Español', que ha dado cumplida información sobre el lustroso patrimonio inmobiliario del ya extorero.

Plaza de toros y campo de fútbol

«Cuenta con su propia plaza de toros y un campo de fútbol. En su interior, además, está decorada con elementos del toreo y carteles de feria en las que participó Morante de la Puebla. Una zona de cría de animales y un salón destinado a grandes celebraciones completan la finca Huerta de San Antonio», ha relatado el citado medio.

Según la información, la hacienda sufrió un aparatoso incendio en 2019, justo después de que unos individuos hicieran unas pintadas dirigidas al torero. Dicen que fue por su simpatía por las ideas de Vox. Además, mantiene una estrecha relación con el líder del partido, Santiago Abascal, quien también fue testigo de su adiós a los ruedos.

«Hoy, 12 de octubre, se ha cortado la coleta un genio de la fiesta nacional. Un artista inmenso. No olvidaré nunca el honor que me ha hecho al hacerme testigo de cómo se colocaba por última vez la coleta y de brindarme después su último toro, antes de salir por la puerta grande de Las Ventas«, escribió el líder de Vox el domingo tras asistir a la despedida de Morante. «Pero, sobre todo, no olvidaré el honor de contar con su amistad en los buenos y en los malos momentos. Y eso no se acaba hoy», añadió.

El chalet que le compró a Vicky Martín Berrocal

Es en la finca Huerta de San Antonio donde el torero reside habitualmente con su familia. Sin embargo, también pasa temporadas en Portugal, donde ha recibido tratamiento por la enfermedad que padece. «Un trastorno disociativo», según él mismo explicó en una entrevista con ABC a comienzos de este año.

En relación de nuevo al patrimonio inmobiliario del torero, Morante de la Puebla también tiene una casa en la playa, un refugio para él y su familia, situado a poco más de una hora de la finca Huerta de San Antonio, y que le compró a Vicky Martín Berrocal, según publicó en su día 'Vanitatis'.

El chalet se ubica en la localidad onubense de Matalascañas y se sitúa en primera línea de playa. Cuenta con impresionantes vistas al mar y la villa destaca por sus zonas verdes y su piscina privada. No es que Morante de la Puebla sea es muy aficionado al mar, pero la decisión de comprar un chalet en un entorno de playa «estuvo motivada por sus hijos», contó 'Vanitatis'. El diestro tiene un hijo, José Antonio (18), de su primer matrimonio con Cynthia Antúnez, además de dos hijas adolescentes, María (14) y Lola (12), junto a su actual mujer.