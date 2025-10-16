Suscríbete a
Juan del Val gana el Premio Planeta

Juan del Val se alza con el Premio Planeta con una historia de amor en la alta sociedad sevillana

El autor de 'Delparaiso', popular por sus apariciones en 'El hormiguero', recibe el millón de euros por 'Vera, una historia de amor' mientras Ángela Banzas queda finalista con 'Cuando el viento hable'

Paloma Sánchez-Garnica, un Planeta de ida y vuelta después de quedar finalista en 2021

El escritor español Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025
El escritor español Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025

Carlos Sala

Barcelona

Sorpresa mayúscula en el Premio Planeta. El televisivo Juan del Val se alzó con el galardón mejor dotado de las letras españolas –un millón de euros– con la novela 'Vera, una historia de amor', una romántica adaptación del mito mujer rica, amante ... pobre situada en la alta burguesía sevillana. Por su parte, la gallega Ángela Banzas se queda con los 200.000 euros de la finalista con la novela 'Cuando el viento hable', una historia se oscuros secretos familiares en la Galicia rural.

