José Manuel Soto dice lo que muchos españoles piensan sobre la retirada de Morante de la Puebla: «Ahora empieza la leyenda»

José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de La Puebla, sorprendía este pasado domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, al cortarse la coleta en Las Ventas, durante la última jornada de la madrileña Feria de Otoño. Un inolvidable gesto ... con el que el torero sevillano anunciaba su retirada a los 46 años y ponía punto y final a una carrera magistral, que le ha permitido ser considerado como una de las grandes figuras contemporáneas de la tauromaquia.

A pesar de la durísima cogida que sufrió Morante en el segundo astado, supo rehacerse bien del dolor para que la tarde se convirtiera en una de esas para el recuerdo, con dos orejas cortadas y un público absolutamente entregado. Así, el diestro consiguió una vez más salir por la Puerta Grande, transportado por más de 2.000 personas que le llevaron en volandas por la calle Alcalá hasta el Hotel Wellington.

Gracias por tanto… pic.twitter.com/BznwnYdIq9 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) October 12, 2025

El sevillano, que siempre ha toreado con la estética por bandera, se ha cortado la coleta tras casi una vida dedicada a la lidia y después de haber tenido que enfrentarse a multitud de dificultades en su camino. Desde los 22 años, el de La Puebla del Río ha luchado contra un trastorno disociativo que desconecta su cuerpo de las emociones, obligándole en más de una ocasión a alejarse de los ruedos indefinidamente e incluso a someterse a una terapia de electroshocks para poder volver a torear.

«Tuve que cortar la temporada por el problema mental que sufro y, después de visitar varios psiquiatras, encontré un especialista capaz de aplicarme un tratamiento que ya me funcionó hace veintitantos años. Es una enfermedad muy compleja, muy triste y muy dolorosa, que se sumó hace un par de años un cuadro depresivo mayor que fue lo que motivó este empeoramiento», contó él mismo hace unos meses en exclusiva en una entrevista para ABC sobre el trastorno que le había condicionado durante años.

José Manuel Soto dice lo que muchos piensan sobre la retirada de Morante de la Puebla

Ahora, convertido en toda una leyenda de los ruedos, son muchos los que le han dedicado sentidos mensajes para despedirse de todo un maestro como Morante de la Puebla. Uno de los primeros en hacerlo fue Santiago Abascal, líder de Vox, al que este dedicó su segundo toro, el cuarto de la tarde, agradeciéndole «todo lo que haces por nosotros».

También la propia Isabel Díaz Ayuso, presente también en Las Ventas este domingo y al que este también dedicó uno de los toros de la tarde, asegurando que la presidente madrileña era «una valiente». En un mensaje publicado en sus redes sociales, la popular ha asegurado que el torero se retira «dejando un gran vacío a la tauromaquia».

En la primera plaza de toros del mundo, @LasVentas, se vivieron momentos para la Historia con la retirada de Morante de la Puebla y Robleño, dejando un gran vacío a la tauromaquia.



Todo lo mejor para Sergio Rodríguez tras la confirmación de su alternativa. pic.twitter.com/zNR3jnurW0 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 13, 2025

Entre los nostálgicos que no han dudado en brindarle un homenaje a Morante se encuentra también el cantante José Manuel Soto, gran aficionado a las corridas de toros. No es la primera vez que el sevillano habla de su paisano, al que ha aplaudido en más de una ocasión, asegurando que es «el mejor de la historia» y que ha marcado una época para la tauromaquia.

En uno de sus últimos mensajes en X (antes Twitter), el intérprete andaluz le ha dedicado unas sentidas palabras al diestro, que dice adiós ahora. «Sabíamos que este día tenía que llegar, pero no queríamos pensarlo», ha comenzado esgrimiendo Soto en su cuenta personal, hablando de esta retirada casi anticipada tras una carrera de ensueño.

Sabíamos q este día tenía q llegar, pero no queríamos pensarlo, se va #Morante , el mejor de la historia, ahora empieza la leyenda…

Tardará mucho en nacer, si es que nace, un torero tan puro, tan hondo, tan de verdad,

Gracias por tanto. pic.twitter.com/XFJmyeX4yy — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) October 12, 2025

«Se va Morante, el mejor de la historia, ahora empieza la leyenda… Tardará mucho en nacer, si es que nace, un torero tan puro, tan hondo, tan de verdad. Gracias por tanto», ha sentenciado José Manuel Soto, fan declarado del de La Puebla del Río, afectado por esta retirada.