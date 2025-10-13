Carlos Herrera, convencido de cuál será el futuro de Morante de la Puebla tras su retirada de los ruedos: «La vida dirá»

Este domingo Morante de la Puebla sorprendió a todos cuando, tras una faena histórica, se dirigió al centro del ruedo y se cortó la coleta. Era la retirada del que para muchos ha sido, es y será el mejor torero de todos ... los tiempos, el más completo.

Morante hizo de la tarde de su retirada una jornada épica. En el segundo toro de la tarde, el Maestro tuvo sufrió una dura voltereta y tardó varios minutos en reponerse. El susto no le impidió cerrar una faena estupenda, cortó dos orejas y salió a hombros por la puerta grande en Las Ventas.

El diestro cerró con esa tarde en Madrid una carrera sublime y una temporada exquisita. Tras cortarse la coleta, algo que nadie esperaba, muchos se han preguntado si esta vez es la definitiva. Como ha comentado en COPE Sixto Naranjo, Morante se había retirado en algunas ocasiones, pero nunca se había cortado la coleta. Hasta ahora.

El torero relató en marzo en una entrevista exclusiva para ABC que desde los 22 años sufre una enfermedad mental y lucha contra un trastorno disociativo, responsable de mantenerlo alejado de los ruedos durante algunas temporadas. En esa misma entrevista contó como se había llegado a someter a una terapia de electroshocks. Su objetivo siempre había sido regresar y volver a torear, su pasión.

Herrera, convencido del futuro de Morante de la Puebla

En la mañana de este lunes, Carlos Herrera ha mantenido una breve conversación con Sixto Naranjo, que narró la corrida para Telemadrid.

El comentarista puso sobre la mesa el detalle de que era la primera vez que Morante se cortaba la coleta. No obstante, Herrera ha manifestado con claridad su opinión sobre lo que podría pasar con el futuro del torero. Para el periodista, la «temporada ha sido pletórica» y se ha referido también a la enfermedad que padece el diestro: «Su inestabilidad, los procesos patológicos que le acosan en momentos, le hacen decir segurmante después de esa explosión 'voy a tomarme unos meses'».

De esta manera, Carlos Herrera considera que este puede ser un nuevo parón de Morante para tomarse un tiempo y seguir con sus «tratamientos» y «mejoras físicas». «Luego la vida dirá», ha manifestado el director y presentador de 'Herrera en COPE'. Con todo, Herrera no ha cerrado la puerta a que Morante vuelva a torear: «No renuncias a que una vez restablecido en su totalidad, Morante diga 'aquí estoy'».