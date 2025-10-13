Pedro Jorge Marqués, apoderado de Morante: «No se sabe si es definitivo o es un hasta luego»

Varias horas llevaban esperando muchos aficionados para ver a Morante, aunque fuera una última vez. Muchos seguían con la resaca emocional de lo ocurrido el domingo, y algunos ojos seguían rojos de haber llorado. Todos querían hacerle una pregunta: «¿Es para siempre o ... un hasta luego?».

«No lo sé seguro. No sé si es un adiós definitivo o no», decía Pedro Jorge Marqués, apoderado y mano derecha del Genio estos últimos años. «A lo mejor mañana hacemos una rueda de prensa... No sé aún, pero vamos a organizarlo. Aunque no sé», repetía Marqués, que no cerraba la puerta a la esperanza de volver a ver al cigarrero de luces. Pero tampoco podía decir que sí. «Esto es muy difícil, no se sabe...».

Por otra parte, el hijo de José Antonio, que juega en el Betis actualmente, publicó ayer en su cuenta de instagram una imagen de su padre quitándose la coleta, junto a unas líneas que decían: «Llegó el día. Hasta aquí ha llegado tu carrera profesional, pero sé lo mucho que te ha costado llegar hasta donde has llegado. Te admiro en cada apso que das, y aquí estaré siempre para acompañarte, porque eres lo más grande que me ha pasado en la vida. Te quiero mucho, guerrero de la vida!».

Noticia Relacionada Morante se va: «Nos quedamos huérfanos» Alicia P. Velarde Este 12-O se planteaba como un día histórico para la Fiesta, pero fue mucho más allá: comenzó con el homenaje a Antoñete, y acabó con el corte de coleta del Genio, con una plaza llena desde que salieron las entradas

Curiosamente, Guerrero de Juan Pedro Domecq era el nombre del toro de la alternativa. Y Tripulante, de Garcigrande, fue el último. O no, porque con los genios nunca se sabe...

Toreaba en América el próximo 24 de octubre, y tenía más fechas cerradas este invierno. Si para los empresarios españoles la noticia fue un jarro de agua fría, para los del otro lado del charco, ya con las ferias hechas, no digamos. La empresa de Latacunga, donde tenía el maestro ese primer compromiso, ha emitido un comunicado en el que informan de que se encuentran en «conversaciones con el torero y su equipo para definir la situación» de la corrida, pidiendo paciencia a los aficionados «mientras se concreta una solución oficial».