mar de fondo

La secta de Santa Begoña, San Pedro…

Quizá Sánchez, como en muchas sectas, lleve a los suyos al abismo

Pelear contra los impuestos con el genocidio

Las voces heroicas del sanchismo

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Con el sanchismo ocurre como con tantas y tantas sectas: desde fuera pueden parecer un puñado de tipos más o menos irracionales, pero desde dentro sienten que son una reserva espiritual. Días atrás, una diputada de Granada reclamaba la beatificación de Pedro Sánchez, con su elevación a los altares. ... Es una caricatura, va de suyo, pero también delata hasta qué punto ha ido cuajando entre los socialistas esa percepción del líder providencial frente a las amenazas exteriores del mal. Después de sus cinco días de aislamiento, allí estaba María Jesús Montero enajenada, golpeándose el pecho ante Ferraz como otros líderes, al modo de los chiíes en el duelo de Ashura. El sanchismo ya ha atravesado ese punto clave del sectarismo que es la desaparición de la crítica, y van aflorando todos los demás rasgos: extinción progresiva de la democracia interna y la pluralidad para plegarse al líder; control de la información aceptable; aislamiento progresivo de la realidad en todos los órdenes… Cada noticia adversa se gestiona desde el victimismo como un ataque injusto.

