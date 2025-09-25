Suscríbete a
El PSOE de Granada «eleva a los altares» a Sánchez: «Algún día lo haremos santo»

La diputada socialista Paqui Santaella aboga, en sentido figurado, por santificar al presidente del Gobierno, «al que el PP culpa de todo lo habido y por haber»

Los populares granadinos también tiran de ironía en las redes sociales y proponen que se recojan de inmediato firmas para alcanzar el objetivo de la santificación

Pilar Alegría estalla en euforia: «No es que Pedro Sánchez se vaya a presentar a las elecciones en 2027, es que vamos a ganar»

La sorprendente 'petición' se ha realizado en el pleno de la Diputación de Granada
Guillermo Ortega

Granada

¿Pedro Sánchez, santo? Parece improbable, con independencia de lo bien o lo mal que lo esté haciendo al frente del Gobierno de España. Para eso se necesita acreditar milagros y no es el caso. Pero sí que es un deseo manifestado este jueves ... 25 de septiembre por una persona de su partido, llamada Paqui Santaella, concejala en Pinos Puente y diputada provincial del PSOE.

