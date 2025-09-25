El PSOE de Granada «eleva a los altares» a Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
La diputada socialista Paqui Santaella aboga, en sentido figurado, por santificar al presidente del Gobierno, «al que el PP culpa de todo lo habido y por haber»
Los populares granadinos también tiran de ironía en las redes sociales y proponen que se recojan de inmediato firmas para alcanzar el objetivo de la santificación
Pilar Alegría estalla en euforia: «No es que Pedro Sánchez se vaya a presentar a las elecciones en 2027, es que vamos a ganar»
¿Pedro Sánchez, santo? Parece improbable, con independencia de lo bien o lo mal que lo esté haciendo al frente del Gobierno de España. Para eso se necesita acreditar milagros y no es el caso. Pero sí que es un deseo manifestado este jueves ... 25 de septiembre por una persona de su partido, llamada Paqui Santaella, concejala en Pinos Puente y diputada provincial del PSOE.
No es realmente un deseo, es obvio que hablaba en sentido figurado y tirando de ironía. Durante el pleno ordinario de la corporación provincial granadina, en la que el PSOE está en la oposición y el PP gobierna con mayoría absoluta, Paqui Santaella, desde su sillón, pronunció las siguientes palabras, dirigidas a los populares mientras defendía una moción socialista sobre las ayudas a domicilio.
«Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Sánchez, que algún día lo haremos santo, que lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos«. Así ha quedado reflejado y grabado en un vídeo que ha empezado a divulgarse en redes casi después de que Santaella terminara su intervención.
Apelando al tópico, su breve discurso en defensa de Sánchez no ha dejado a nadie indiferente. Y menos aún al PP de Granada. Algunos de sus integrantes, también a través de las redes, han tirado de sarcasmo para pedir que comience cuanto antes «una recogida de firmas« para hacer santo al presidente del Gobierno.
