Las voces heroicas del sanchismo

Aquí la casta periodística no ha salido en defensa de la libertad de expresión, sino en defensa de la libertad de presión. En lugar de desafiar al poder, desafían al que desafía al poder

El CIS y la 'sanche- borroka'

Yolanda, la princesa del pueblo

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Es un error creer que el sanchismo ya no te va a sorprender con otra vuelta de tuerca de desahogo impúdico. Siempre volverá a suceder. Apenas suspendido el 'show' de Jimmy Kimmel por Disney tras un apunte sobre el asesinato de Charlie Kirk, la ... tropa sanchista enhebró un puñado de argumentos para traérselo a casa acusando a la derecha de ser enemiga de la libertad de expresión y no dudar en cancelar el humor crítico. En un quiebro inesperado, el presidente de RTVE elogió a los suyos: «En España, al contrario de lo que ha sucedido esta semana en EEUU, un humorista puede hacer un monólogo en la tele pública sin que le cancelen el programa». Se acompañaba de una pieza en la que el humorista, con admirable coraje, aparecía en la televisión pública española ridiculizando a… ¡la oposición! A pecho descubierto, rajaba valientemente de Ayuso y de Tellado, y ya en un arrebato furioso de honestidad, con un par, se lamentaba de los insultos que recibe Sánchez. Decir coraje es quedarse muy corto.

