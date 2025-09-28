Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Marc Márquez se proclama campeón del mundo por novena vez

ojo de halcón

Pelear contra los impuestos con el genocidio

A las bajadas de impuestos hay que contestar con argumentos fiscales y a los crímenes de guerra de Netanyahu con argumentos políticos

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nadie se va a sacudir desde ya, ni por un instante, la acusación de electoralista. Es parte de la coreografía de todo curso electoral. Todo lo que se haga o se diga, se denunciará así: ¡electoralista! Lo sucedido esta semana es revelador. El Gobierno andaluz ... anuncia el séptimo paquete de rebaja fiscal… y de inmediato se le acusa de electoralismo. Lo cierto es que lo han hecho cada año, hubiera elecciones o no. Pero se les acusa: ¡electoralismo! La oposición entonces va al Parlamento y trata de contrarrestar con la masacre en Gaza. Por Andalucía denuncia que no se hace el minuto de silencio y enseguida el PSOE monta su performance convirtiendo el turno de la sesión de control en ese minuto de silencio. ¡Electoralismo!

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app