No me gustan los poetas, sobre todo si están vivos. Vale, en general. Muchos muertos tampoco me gustan. Tampoco es que tenga especial fervor por los catedráticos de Derecho Administrativo. De mis pesadillas recurrentes, una es volver al colegio interna y otra, que no tengo ... aprobado el Derecho Administrativo. Ni el I ni el II. Lo que no me esperaba es que tuviera que ponerme de parte del director del Instituto Cervantes o del director de la Real Academia Española. De un poeta o de un abogado. Vale, no me tengo que poner de parte de ninguno, pero me encanta que haya pelea fuera de la política. No sé, como con Tebas y Florentino o con Andy y Lucas. Que dice Luis García Montero que la RAE está en manos de un experto en negocios. «Tengo que reconocer que, como filólogo, yo estaba acostumbrado a hablar en la RAE con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, Darío Villanueva... Grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho [de abogados] para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias». Eso para caldear el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú), donde Vargas Llosa. El Cervantes se fundó en 1991. Nuevosrricosdelalengua. La RAE tiene más de tres siglos.

Hombre, un experto en negocios… También. «Para empresas multimillonarias» quizá molesta más. Pero no veo que todo esto sea malo. Diversificación. Además, es abogado, escritor, académico, historiador, investigador, editor, consejero de Estado… Bueno, Carmen Calvo es presidenta del Consejo de Estado, no voy a dar valor a ese sitio. Muñoz Machado fue elegido director de la RAE en segunda vuelta ganando a Juan Luis Cebrián. 22 votos contra 13. ¿Qué diría el poeta de Cebrián? Muñoz Machado fue el primer director no lingüista de la RAE desde Pedro Laín Entralgo. Un experto en negocios… Que lo mismo un experto en negocios, que además es presidente de los Estados Unidos, logra la paz donde dicen que hay un genocidio.

