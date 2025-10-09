Suscríbete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

García Montero arremete contra Muñoz Machado: «La RAE está en manos de un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias»

El director del Instituto Cervantes cuestiona al presidente de la Academia en vísperas del CILE de Arequipa: «Hay que respetar la independencia»

Se declara en contra de las nuevas formas de lenguaje inclusivo por sentido común: «No me gustan palabras como 'nosotres' o 'humanes'»

El Cervantes de García Montero se rinde al orgullo de Zapatero

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum EP
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

En vísperas del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa, que la semana que viene reunirá más de 260 académicos en Perú, el director del Instituto Cervantes arremetió este jueves contra el máximo responsable de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado ... , pese a que ambas instituciones colaboran en la organización del encuentro. La Academia, dijo Luis García Montero, «está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias, y eso, personalmente, también crea unas distancias».

