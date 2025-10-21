Suscribete a
Hay otro Bernabéu; éste es su legado

María José Fuenteálamo

Se cuenta en el pueblo donde pasó su infancia Santiago Bernabéu que cuando el Real Madrid necesitó dinero para levantar el estadio de Chamartín, el entonces directivo tiró de patrimonio familiar. Vendió un puñado de buenas fincas agrícolas heredadas –a las que llevaba a ... correr a jugadores como Di Stefano– y logró unos tantos millones de pesetas. Me contó el anterior alcalde, con algo de guasa, que los vecinos no presagiaban nada bueno de aquella operación: «Está loco, se va a arruinar», advertían, con muy poca visión de futuro, como se ha podido comprobar después. Corrían los años 40 del siglo pasado y en Montealegre del Castillo (Albacete) confiaban más en el criterio del padre, José Bernabéu, que en el del hijo, ya entonces presidente del Real Madrid. Ambos vecinos ilustres, don José era bastante más querido y admirado.

