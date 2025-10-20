Suscribete a
El TSJM da la razón a los vecinos y anula la construcción de los aparcamientos del Bernabéu

Este tribunal «confirma sustancialmente» los argumentos del Contencioso-Administrativo, que paralizó en septiembre de 2024 las obras

Un juzgado ordena paralizar las obras del parking del Santiago Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu
El estadio Santiago Bernabéu Belén diaz
Amina Ould

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da la razón a los vecinos del Santiago Bernabéu y ha anulado la concesión de los aparcamientos que el Real Madrid quería construir junto al estadio, confirmando la sentencia en primera instancia del Contencioso-Administrativo y desestimando el recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid, tal y como se recoge en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

