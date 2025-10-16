Suscribete a
En la reunión general de padres de Segundo de Primaria, la profesora de Matemáticas del colegio nos pidió que lleváramos a nuestros hijos a la compra y les dejáramos pagar con dinero en efectivo: billetes, monedas... Como ahora ni los huelen, los críos están desacostumbrados ... al cálculo mental diario del cambio. Los adultos, también. A mí me pasa. He perdido la costumbre. Me das un billete y me quema en la mano, como si fuera algo malo. Si encima me toca pagar con él y esperar cambio, se me olvida toda matemática. Desde aquí, toda mi admiración a los de las chistorras, los soles, las lechugas y los folios. Encima de tener que manejarse en analógico en un mundo digital, se vieron obligados a inventarse un código clave. Doble trabajo mental. Para que luego digan que no nos gobiernan los mejores.

