Quizás usted lleve años con el sueldo congelado o incluso cobre menos que antes; le pasa a muchos en la España de Sánchez. También nota que los bienes básicos son más caros; que si el gas o el petróleo, que si la invasión de Ucrania, ... que si la inflación… Por supuesto sufre el empeoramiento de los servicios públicos; de los trenes a la telefonía o la electricidad. Pero usted puede aguantar todavía más, ni se imagina cuánta resistencia tiene; por eso el Gobierno no para de subirle los impuestos, cada año un poquito. Ayer le tocó a la vivienda, ahora pagará más a Hacienda por la casa de sus padres en el pueblo o el apartamento de la playa; para el sanchismo son lujos, entiéndalo de una vez. Cada IRPF supone una vuelta de tuerca (dos si contamos la no deflactación de las tarifas). Alégrese, con ese dinero suyo se contratan directores de orquesta en la Diputación de Badajoz, cátedras en la Universidad Complutense y sobrinas en Adif. Alégrese, la España de Sánchez no deja a nadie atrás y usted puede aguantar otro poco más.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión