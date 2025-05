Debió de ser Churchill el que dijo «tuve que cambiar de partido para no cambiar de ideas». La dirigencia actual del PSOE considera que González se ha aburguesado y ciertos seguidores de Trump y Orbán le dan lecciones a Aznar sobre lo que es ser ... ser español y conservador. Ninguno de los dos se ha movido de sitio ni discurso en estas décadas; uno sigue siendo socialdemócrata y el otro, liberal conservador, pero no les faltan sucesores que se permiten darles lecciones de lo que de verdad es ser de izquierdas o derechas. Ellos no han cambiado, lo que se ha corrido es todo lo demás, debido a un ensanchamiento de los extremos y de los extremistas. González y Aznar mostraron ayer su sintonía al recibir la medalla de honor de Ceapi sobre la base de que se puede discrepar sin perder la centralidad ni negar al que piensa distinto. Sorprende ahora esta vecindad, siendo tan diferentes, pero no porque no tenga lógica, sino porque la política de hoy fragmenta y disuelve hasta lo que está próximo.

