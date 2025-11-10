Suscribete a
Herencias naturales

Roma nos dejó el Derecho y Trump nos dejará el Bitcoin, ese garbanzo que baila en el cubilete de la Casa Blanca

Ignacio Ruiz-Quintano

Vuelvo a circular el falso meme (merecía ser verdadero) de Donald Trump declarando, orgulloso, ante la perplejidad de una traductora tan torda como Mary Beard (la de los debates 'Grecia vs. Roma' con el corrupto Boris en la prestigiosa BBC) que «Estados Unidos e Italia ... han sido aliados desde la Antigua Roma». El fin del meme sería equiparar a Trump con Stalin, quien decretó «verdad científica» que la rebelión de Espartaco clausuró el Imperio Romano, y todo aquél que en Rusia osara contar, al menos, otros cinco siglos de romanos después de Espartaco era enviado al Gulag que en el 76 ('Cuadernos para el diálogo') defendía Juanito Benet para recalcitrantes como Solzhenitsin, que en la TV de Íñigo había tenido el valor de decir que los españoles no sabíamos lo que de veras era una dictadura. De aquí que luego Evo Morales, mítico libertador estalinista con jersey de Freddy Krugger pasado por Agatha Ruiz de la Prada, pudiera presumir de la lucha de su abuelo en Bolivia contra el Imperio Romano, antes de tener que vérselas con el Imperio Español, hoy reducido a la zampabollería televisiva de Javi Fortes a cargo del Presupuesto.

