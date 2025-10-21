Suscribete a
Bolivia reactiva la causa contra Evo Morales y le acusa formalmente de trata de personas

El expresidente, declarado en rebeldía, tiene desde hace meses una orden de detención que no ha podido ser ejecutada al estar refugiado en su feudo de Cochabamba

El gran reto del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz: corregir la economía de los excesos bolivarianos

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) muestra su voto en las elecciones de este domingo
El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) muestra su voto en las elecciones de este domingo efe

Ronald Catari

Corresponsal en La Paz

La Fiscalía de Bolivia presentó una acusación formal contra el expresidente Evo Morales Ayma por el presunto delito de trata y tráfico de personas agravado. La investigación indaga una supuesta relación que el exmandatario habría mantenido con una adolescente en 2015, cuando aún estaba ... en el poder.

