La Audiencia Nacional cita a Koldo García y a Aldama por el caso mascarillas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha vuelto a citar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, para interrogarles de nuevo a la luz del nuevo ... informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a los contratos de mascarillas en Canarias y que afectaba a la figura del ministro de Política Territorial y ex presidente canario Ángel Víctor Torres.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía una vez recibido ese informe. Cita en concreto a De Aldama el 27 de noviembre, mientras que Koldo García le emplaza para el 28 de noviembre, ambos a las 10.00 horas.

Ese informe, al que tuvo acceso ABC, revelaba que Torres agilizó personalmente cobros de la empresa Soluciones de Gestión -vinculada a la trama del caso Koldo- por la adquisición de mascarillas en plena pandemia. Así consta en un wasap que cruzó con Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos al que le dijo literalmente: «Estoy encima de tu pago».

El juez acuerda estas dos citaciones tras recibir un informe del fiscal de Anticorrupción Luis Pastor en el que se apunta que en el atestado de la UCO se explica que los contratos de material sanitario "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo al menos desde octubre de 2019 en una suerte de nómina que permitía la petición de favores, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes.

El fiscal recuerda que este pago recurrente permitía, por tanto, a De Aldama "tener acceso al propio ministro", y añade que el propio empresario en su declaración de 21 de noviembre de 2024 reconoció que "en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio José Luís Ábalos".

Advierte el Ministerio Público de que esa relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022, cuando ya ni Ábalos ni Koldo García estaban en el ministerio -llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica de Transportes tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021-.

Sobre el concreto caso de los contratos de Canarias, Pastor explica que De Aldama habría solicitado a Koldo diversos "pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material, cobro por parte de Soluciones de Gestión, etc". Y por eso solicitaba la declaración de ambos, para que no se produzca una indefensión.

«Nuevos indicios» sobre el papel de Koldo

Según los investigadores de la UCO, las diversas conversaciones analizadas aportan nuevos indicios sobre «el papel desarrollado por Koldo en el seno de la presunta organización criminal investigada». Y ponen de relieve que llegó a «ponerse en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir agilizar que se transfiriera el dinero en favor de la citada empresa».

«Te va a llamar Antonio Olivera -viceconsejero canario- porque estoy encima de tu pago, ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: yo lo tiene cargado para liberar el pago», decía Torres a Koldo en un mensaje de 3 de julio de 2020 que el propio exasesor compartió vía pantallazo con De Aldama para que viera que realizaba las gestiones para acelerar el pago de diversas facturas.

La UCO afirmaba en su atestado, además, que el exasesor del ministro José Luis Ábalos ejercía «el control en estas operaciones, llegando a preguntarle el propio viceconsejero la cantidad de material que se pueden quedar».

Cabe recordar que el Gobierno canario contrató en abril de 2020 con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama que se investiga, para adquirir mascarillas a través de hasta cuatro contratos por valor de 12,3 millones de euros. El pago de esas cantidades por parte de la comunidad autónoma habría sufrido retrasos debido a distintas comprobaciones, y Torres operó, siempre en comunicación con Koldo García, para que la empresa de la trama recibiera sus emolumentos.