UNA RAYA EN EL AGUA

El Estado patrimonial

La actitud de Sánchez y sus familiares ante los procesos judiciales revela una autoconsideración de casta intocable

Arriba y abajo

El postsanchismo es Sánchez

Ignacio Camacho

Sostiene Sánchez y sus voceros que las investigaciones judiciales sobre Begoña Gómez y David 'Azagra' se han producido por acepción de personas, esto es, porque se trata de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. Y aunque lo dicen como queja no ... hay más remedio que darles la razón: ambos procesos tienen que ver con el uso prevalente de una relación de parentesco. La posibilidad verosímil de que se haya producido tráfico de influencias, malversación u otros delitos concurrentes tiene que ver precisamente con esa posición de privilegio, que es la que determina, al margen de la calificación penal de los hechos, un enchufismo flagrante para todo el que quiera verlo con una mínima independencia de criterio.

