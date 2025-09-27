Suscribete a
UNA RAYA EN EL AGUA

Arriba y abajo

A la mayoría demoscópica de las derechas aún le sobran escaños pero Sánchez se ve en condiciones de apretar el resultado

Ignacio Camacho

Extraño, extraño: con la legislatura en pleno colapso, Sánchez se ha venido arriba y el PP abajo. Los socialistas han encontrado en Gaza una herramienta para movilizar a sus electores desencantados mientras los populares se ponen nerviosos ante unas encuestas que estancan su intención de ... voto y en cambio otorgan a Vox cincuenta o más diputados, cifra que compromete muy seriamente el compromiso de gobernar en solitario. La mayoría global de la derecha no parece por ahora en juego porque –siempre según la demoscopia, que es un método científico pero no exacto– aún le sobrarían diputados; sin embargo, el Gobierno se ve por primera vez en el último año en condiciones de reducir la distancia y apretar el resultado.

