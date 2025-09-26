Suscribete a
UNA RAYA EN EL AGUA

El postsanchismo es Sánchez

La socialdemocracia reformista queda ya muy lejos de un partido abducido por el populismo de un caudillaje de hierro

Ignacio Camacho

Un grupo de exdirigentes socialistas 'históricos' –entre ellos Ibarra, Redondo, Bofill, Urquizu, Sevilla, Cercas o Zapatero 'el bueno', o sea, Virgilio– se están organizando para tratar de rescatar el partido de la deriva «antidemocrática y populista» (sic) impuesta por el sanchismo. No pretenden volver ... sino encontrar en la generación más joven los aliados precisos para lanzar un proyecto alternativo que esté listo cuando el líder haya caído y la organización tenga que abrir un nuevo ciclo. El intento merece suerte porque se enfrenta a la dificultad de armar un sector crítico en una formación donde el debate quedó hace tiempo laminado en beneficio del cesarismo, y porque el PSOE actual se parece ya muy poco al que estos honorables cuadros han conocido.

