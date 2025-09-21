Suscribete a
Alguien pedía hace unos días que imagináramos que Gaza era el País Vasco y que, después de un atentado, el Gobierno hubiera bombardeado San Sebastián para terminar con el comando Donosti. Yo imagino que Gaza hubiera sido Euskadi, que hubieran matado a Gregorio Ordóñez ... y hubieran exhibido su cadáver, arrastrado entre masas enfervorecidas al grito de 'Gora ETA'. Que hubieran entrado a Burgos por Miranda de Ebro y hubieran asesinado a 1.200 personas y herido a otras miles. Que les hubieran cortado la cabeza con azadas, que hubieran matado a sus hijos delante de sus propios ojos, que los hubieran quemado vivos en los refugios en los que se resguardaban. Que hubieran grabado sus muertes mientras sonreían y daban vivas, y que las hubieran colgado en retransmisiones en directo en las redes sociales. Que hubieran entrado en un festival de música por la paz y hubieran matado a 400 participantes mientras intentaban huir, que hubieran ametrallado los cuartos de baño portátiles, lanzado granadas en las habitaciones. Que hubieran violado a cientos de mujeres hasta matarlas, que hubieran amputado sus órganos sexuales. Que miles de civiles de zonas cercanas a Burgos hubieran entrado a su vez en los pueblos limítrofes a llevarse las cosas de los muertos, a robar cuerpos, a rematar a los moribundos y robarse los triciclos de los niños recién huérfanos.

