El exdirigente etarra Mikel Antza niega haber planificado asesinar a Gregorio Ordóñez

El exjefe de ETA Mikel Albisu, alias Mikel Antza, ha sostenido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que él no tuvo ningún tipo de participación en la planificación del asesinato del concejal del PP Gregorio Ordoñez en enero de 1995.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC explican que así lo ha señalado a preguntas del magistrado Francisco de Jorge, quien le ha tomado declaración indagatoria por videoconferencia -el exetarra se encuentra en San Sebastián-. Antza ha negado los hechos y, tras anunciar que no participó, ha indicado que no diría nada más ante el juez.

Esta declaración va en consonancia con las efectuadas por los exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, y Juan Luis Aguirre Lete, Insuntza, quienes el pasado 10 de septiembre negaron también su implicación tras comparecer ante el juez por su procesamiento, según informó Europa Press.

Posible enjuiciamiento

Las fuentes consultadas explican que, ahora, lo previsible es que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 dé por terminada la instrucción del caso y eleve el sumario a la Sala de lo Penal para un eventual enjuiciamiento de los hechos.

Cabe recordar que los tres exdirigentes de la banda terrorista fueron procesados el pasado mes de enero junto a Julián Achurra Egurola, 'Pototo', y José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'. El juez instructor los señaló por presuntos delitos de asesinato terrorista y de atentado contra la vida del exdirigente 'popular' basándose en «datos y circunstancias de valor fáctico que, representando más que una mera posibilidad y menos que una certeza, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito».