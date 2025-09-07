Suscribete a
Sánchez resignifica los huevos

España tenía los huevos y la cruz más grandes de la cristiandad y con ambos quiere terminar Sánchez

El Gobierno de España, que como queda visto siempre está a los verdaderos problemas de los ciudadanos, ha presentado una campaña para «resignificar los huevos», además del Valle de los Caídos. España tenía los huevos y la cruz más grandes de la cristiandad y con ... ambos quiere terminar Sánchez. Ahora pretende «sensibilizar, especialmente a los hombres, sobre su necesaria implicación en los cuidados y en la lucha contra las violencias contra las mujeres». El camino argumental de la izquierda discurre por la cuesta debajo de un odio al hombre que, con los años, ha cristalizado poco a poco en el señalamiento del testículo como origen de los males. Se trata de, para alcanzar la igualdad, elevar los ovarios y machacar los huevos, ridiculizarlos, abstraerlos de sus valerosas virtudes, aboyarlos con un gubernamental martillo publicitario. Pretenden borrar todo el resto del macho, de la testosterona, una hormona que ahora está maldita, para que los hombres de este bendito país abandonemos la masculinidad tóxica y mutemos en un cantante de Eurovisión. El Ejecutivo ha llegado a esto después de siete años de gobierno socialista porque, como reza el dicho, a capar se aprende cortando cojones.

