Esto no es Hollywood

Letizia, la curiosidad con bronceado

Se me escapa de dónde remata su propio bronceado justo, tan enredada como va de agendas, pero ahí la tenemos, como si viniera de una semana en las Bahamas

La política de la vida privada

Ibiza, lujuria de Instagram

La Reina Letizia, en Palma
La Reina Letizia, en Palma
Ángel Antonio Herrera

Ángel Antonio Herrera

La reina del verano no sé yo si es la Reina Letizia, pero quizá sí. Durante estos días últimos, compone un naipe luminoso en medio de los coros de ilustres gentes bronceadas que se congregan en los encuentros de Mallorca, donde a veces ... asoma tenuemente una abuela, de nombre Sofía, y las dos hijas sonrientes, doradas y prósperas de la propia Letizia. Se me escapa de dónde remata Letizia su propio bronceado justo, tan enredada como va de agendas, pero ahí la tenemos, como si viniera de una semana en Las Bahamas, cuando sólo puede venir de algunas Bahamas interiores.

