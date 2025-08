sI nos ponemos a fijar la lista de famosos, no de garrafón, que van a entrar y salir de Ibiza, de aquí a tres tardes, nos quedamos sin artículo. Por eso hago el artículo ibicenco ya, para hacerle un poco de sitio a la prosa. ... En la isla, de aquí a tres tardes, no cabe un bikini más, y eso que ahí los bikinis se usan escuetos, en el caso de que hubiera bikini. Ibiza es una vocación nudista y luego la romería de famosos que han hecho de aquello la mejor pasarela del año, la bacanal de pose de los populares del mundo. Hubo un tiempo en que cayó Ibiza en desgracia, para provecho de Mallorca, y sobre todo de Marbella, cuando Antonio Banderas era de Hollywood. Pero ahora Ibiza es el tope, una lujuria de instagram. Parece que quien no pasa por Ibiza no es nadie. O sea, que no cotiza en portada. Por ahí ya sucedieron Aitana, Karol G, Lamine Yamal y una espiga de otros futbolistas, zona chicos de oro, con sus respectivas, que son un triunfo. Escribo esto abreviando, claro. Ibiza es la vida a todo tanga, y la noche dura hasta las diez de la mañana. Luego, a sestear la resaca en un yate, y a vestirse mucho para salir medio en bolas a Pachá, a ver quién lleva el mejor desnudo echado por encima, como un chal, como un jirón más pijo que hippie. Ya digo que si hacemos recuento de famosos nos falta página. Ibiza es una pasarela de populares, pero no populares de garrafón, sino gentes de apellido de aspaviento y bronceado de cruasán que han convertido el sitio en una revista de lencería mirando al mar. La cuota internacional la suelen cubrir Andrea Casiraghi, Leonardo di Caprio o Paris Hilton, que vive en una Ibiza interior. Ernesto de Hannover iba antes por allí, y hasta nos dio el susto de trasnochar en un hospital. Hay quien lleva Ibiza por dentro, durante el año, como Paris Hilton, y las instagramers de tirón, y hay quien se va a la isla a pegarse un rato de juerga de barco o discoteca, que a veces es lo mismo. Pero no falta Ibiza, el porno de fogueo, la moda de los que están de moda. Menos hippies, está cualquier tribu.

