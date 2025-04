Ainhoa Armentia se enfrenta a un comensal durante una velada con Iñaki Urdangarin: «No dejaba de gritar»

Para disfrutar de los días de vacaciones de Semana Santa, parece ser que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia han buscado un plan alejado de España y del foco mediático sin esperar que terminarían protagonizando un enfrentamiento en público que les ha llevado a protagonizar varios titulares. En Sicilia, la perseguida pareja encontraba el destino perfecto para pasar desapercibida mientras la atención recae en los famosos que sí han pasado la Semana Santa en España, pero quizás la presión que siente ante la prensa ha provocado que reaccionasen con enfado ante un posible fotógrafo.

Tal y como ha revelado este fin de semana el programa 'Socialité', la pareja ha estado en el centro de un encontronazo inesperado que ha tenido lugar en un restaurante de Sicilia de los muchos en los que han compartido veladas estas vacaciones. Según la fuente que ha desvelado el suceso al formato de Telecinco, habría sido Ainhoa la que desencadenó el tenso conflicto con otro comensal en medio de una cena en el que Iñaki no quiso intervenir aunque terminaba también involucrado.

«No fue una discusión pequeña. Uno de los testigos, quien nos proporcionó la información y las pruebas, sin las cuales no hubiéramos podido contar lo sucedido, nos reveló que Ainhoa llegó a plantearse llamar a la policía italiana. Imaginaos la gravedad de lo que estamos comentando», avanzaron desde el programa que prometió mostrar las imágenes de los momentos de tensión que se vivieron en el establecimiento. En un primer momento, se supone que la tercera persona en discordia habría sacado su teléfono móvil para hacer fotografías, y en una de esta, Armentia se dio cuenta al pensar que ella y su pareja eran el objetivo a retratar.

«La actitud de Iñaki es muy diferente a la de ella. Nosotros estamos comiendo en el restaurante y no nos dimos cuenta de que ahí estaba Iñaki Urdangarin con su novia. Sí que había un hombre muy alto que nos miraba muy mal. Nos gustó mucho el sitio y salimos a hacer una foto a la terraza y al nombre del sitio para poner una reseña«, explicó el testigo que no quiso identificarse en televisión y que compartió las imágenes que finalmente decidieron no mostrar.

Entonces, Armentia no pudo evitar estallar contra el cliente. «Me gritó '¿qué pasa, ya nos habéis pillado? ¡No grabéis más, fuera de aquí, dejadnos en paz!'. Yo no entendía nada. Le dije que si no dejaba de gritar y seguía tan nerviosa, llamaría a la policía italiana. Ahí ya me di cuenta de quién era. Iñaki se comportó como un cobarde. Ella siguió enfurecida a pesar de que yo le insistí que no les estaba haciendo fotos a ellos. Cogió la servilleta, la agitó y se dio media vuelta», relató el protagonista de lo ocurrido con el exmarido de la infanta Cristina y su pareja. Después, ambos abandonaron el restaurante aparentando tranquilidad a pesar de demostrar su miedo a sentirse observados cuando tratan de pasar desapercibidos siguiendo la máxima de discreción en su relación.