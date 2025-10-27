Suscribete a
Una victoria amplia que no despeja las dudas sobre el rumbo de Milei

El resultado no solo refuerza su posición en la mitad de su mandato, sino que le permite mirar los próximos dos años con un margen político más cómodo y un Congreso menos refractario a sus reformas

Milei sorprende y se impone en las elecciones legislativas de Argentina con más del 40% de los votos

El presidente argentino, Javier Milei, mejora su resultado electoral frente a las encuestas
Sylvia Colombo

Buenos Aires

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, obtuvo una victoria más contundente de lo que anticipaban las encuestas en las elecciones legislativas del domingo. Con el 40,8% de los votos para diputados y el 42,6% para senadores, el ... oficialismo superó con claridad al frente peronista Fuerza Patria, que apenas alcanzó el 31,6% y el 28,5%, respectivamente. El resultado no solo refuerza la posición de Milei en la mitad de su mandato, sino que le permite mirar los próximos dos años con un margen político más cómodo y un Congreso menos refractario a sus reformas. A ver si también dejara de llamarlo de «nido de ratas».

