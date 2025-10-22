Suscribete a
Argentina, ante las legislativas: «Milei se ocupó de la macroeconomía, pero se olvidó del bolsillo de la gente»

El domingo se celebran elecciones parlamentarias en Argentina, votación que retratará tanto el apoyo, a pesar de los duros reajustes, como el rechazo de los ciudadanos frente a un gobierno erosionado por la economía y los escándalos de corrupción

La Justicia argentina imputa por lavado de dinero a Espert, excandidato de Milei a las legislativas

Protestas durante un mitin del partido oficialista La libertad Avanza, en Buenos Aires
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Graciela Márquez es jubilada y no llega a fin de mes. A sus 66 años, ha vivido ya varias crisis en Argentina y para ella esta palabra es moneda corriente. No obstante, percibe que en cualquier momento podría producirse en su país un nuevo ... estallido social. «Todo es un desastre, la mayoría de los argentinos están mal», denuncia en conversación con ABC, a la vez que opina que el Gobierno ha perdido en estos últimos meses el apoyo de gran parte de sus votantes.

