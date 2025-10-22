Argentina, ante las legislativas: «Milei se ocupó de la macroeconomía, pero se olvidó del bolsillo de la gente»

Graciela Márquez es jubilada y no llega a fin de mes. A sus 66 años, ha vivido ya varias crisis en Argentina y para ella esta palabra es moneda corriente. No obstante, percibe que en cualquier momento podría producirse en su país un nuevo ... estallido social. «Todo es un desastre, la mayoría de los argentinos están mal», denuncia en conversación con ABC, a la vez que opina que el Gobierno ha perdido en estos últimos meses el apoyo de gran parte de sus votantes.

Consultada por este medio acerca de su expectativa para los dos años que le quedan de mandato al presidente Javier Milei –finaliza en 2027–, la sexagenaria no esconde su angustia: «Tengo miedo de que se desmorone todo».

Una de las razones de sus críticas contra la gestión actual está vinculada al presunto caso de corrupción por el que ha sido señalada recientemente la hermana del jefe de Estado, la secretaria de Presidencia, Karina Milei. «La trama de los sobornos esta armada desde el poder», sostiene. Por estos casos de corrupción, Márquez augura un futuro apocalíptico al actual Gobierno. «Si esto sigue así, el presidente no va a llegar al final de su mandato», dispara.

Noticia Relacionada Argentina firma el rescate financiero con EE.UU. por 20.000 millones de dólares a días de las elecciones legislativas Guadalupe Piñeiro Michel La Administración Milei llega a las urnas este domingo en un clima crítico, con reservas en mínimos, inestabilidad cambiaria y temores de una fuerte devaluación tras los comicios

La situación de Graciela Márquez es la de muchos argentinos que, en declaraciones a ABC, hacen referencia a una situación paradójica: si bien las cifras de la inflación muestran una clara mejoría desde la llegada de Milei al poder, el coste de la vida en el país suramericano se ha elevado a niveles europeos. Esto ha provocado que llegar a fin de mes se haya convertido en una odisea para gran parte de la clase media. Cuando se cumplen casi dos años del comienzo del ajuste, hay todavía quienes mantienen su apoyo el Gobierno, mientras que otros comienzan a cuestionar seriamente la efectividad de los recortes y de la famosa motosierra.

Algunos logros

Pese a las dificultades a las que deben enfrentarse los argentinos en su economía diaria, hay quienes a estas alturas de la gestión de Milei confían en que el sacrificio puede llevar a buen puerto y reconocen también algunos logros obtenidos por el Gobierno. Es el caso de Vanesa Alonso, una agente inmobiliaria, de 55 años, que asegura que se ha producido una reactivación del mercado en los últimos tiempos.

«La inflación ha bajado y eso permite proyectar porque genera una sensación de estabilidad», explica a este periódico. Cabe recordar que, antes de asumir este Gobierno, la inflación anual en Argentina superaba el 200%, mientras que en 2024 se redujo a un 117%.

«Todo es un desastre, la mayoría de los argentinos están mal. Si esto sigue así, el presidente no va a llegar al final de su mandato» Graciela Márquez Jubilada

Con respecto a su sector, Alonso explica que «la sola expectativa de una mejoría ayudó a reflotar el mercado inmobiliario». Entre las virtudes que elogia del actual Gobierno, destaca «la bajada de impuestos y la inflación, y la reducción de los gastos destinados a la burocracia».

No obstante, Alonso discrepa de la actual gestión presidencial en un aspecto: «El Gobierno es muy agresivo». En este sentido, pide a quienes lideran el país que «sean menos violentos y más humanitarios. Hablan mucho del mercado, pero olvidan que el mercado está compuesto de personas», opina.

David Klajanberg, de 31 años, es estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y también trabaja. El joven admite ante a ABC que la situación de Argentina antes de llegar el Gobierno al poder no era la ideal, pero a estas alturas desconfía de que el actual modelo económico impuesto desde la Casa Rosada vaya a llevar al país hacia un destino mejor. «Es cierto que en Argentina había que hacer un cambio, pero no de esta manera tan brusca. El país cambió para peor».

Si bien no duda del éxito del oficialismo a la hora de reducir el nivel de crecimiento de la inflación, Klajanberg sostiene que los precios continúan siendo altos para un país suramericano, mientras que los sueldos no acompañan. «En el supermercado se nota muchísimo esto. Aumentan los precios, pero no el salario», dice.

La principal reclamación del estudiante tiene que ver con el aumento del coste de vida. «Subió el precio de las facturas de los servicios. Por ejemplo, la luz: mi consumo es el mismo desde hace ya varios años y la factura ahora se multiplicó», explica.

«Es cierto que en Argentina había que hacer un cambio, pero no de esta manera tan brusca. El país cambió para peor» David Klajanberg Estudiante de Derecho

Consultado sobre cómo ve el futuro del país, Klajanberg pide «al poder legislativo que ponga un freno a algunas de las medidas del poder ejecutivo, algo que hasta ahora venía pasando muy poco».

Clase media empobrecida

Una de las cuestiones que mencionan los argentinos con respecto a la economía diaria es que, si bien las cifras oficiales –de las cuales muchos de ellos desconfían– dan cuenta de una fuerte reducción de la pobreza y aseguran que actualmente es de un 31,6%, lo que es innegable en estos momentos es que la clase media es la que ha sufrido un gran golpe en su vida cotidiana.

«Se está empobreciendo», advierte Quentin Moulail, un estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Y, a continuación, cita algunos ejemplos: «La gente se empieza a reunir más en las casas y a salir cada vez menos»; como el salario deja de alcanzar, «hay muchos que no llegan a fin de mes»; «todo se encareció, estamos viviendo con precios de Europa y muchos tienen que tener dos trabajos para poder vivir», se queja. En su opinión, el gran problema del Gobierno de Milei es que «se ocupó de la macroeconomía, pero no de la micro, se olvidó del bolsillo de la gente».

«Todo se encareció, estamos viviendo con precios de Europa y muchos tienen que tener dos trabajos para poder vivir» Quentin Moulail Estudiante de Políticas

Moulail admite que estaba cansado del Gobierno anterior y, tras años de peronismo, tenía grandes esperanzas con la llegada al poder de otro signo político. Pero, casi dos años después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, ya no puede ocultar su decepción. «Tenía fe en este Gobierno porque estaba cansado de los que estaban antes, pero me ha desilusionado», lamenta. Y añade con cierta frustración: «No sabía que la sangría iba a ser tan fuerte».

En el caso de Franco Schonwelder, profesor de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el mensaje es claro: «La plata (el dinero) no alcanza. Vivo con mis padres», cuenta el joven de 26 años. Relata que en su entorno cercano había un clima de entusiasmo dos años atrás. «Todo mi grupo de amigos lo votó», dice. Pero, llegando casi a la mitad del mandato del presidente, comienza a desconfiar del discurso oficial. «Dice que 'lo peor ya pasó', pero eso ya lo había dicho antes».

Blanco o negro

La duda que cabe ahora es si los argentinos consideran que todo el esfuerzo realizado en los últimos dos años llevará finalmente a una mejora de su situación o si el sacrificio impuesto a fuerza de motosierra ha sido en vano. Al consultar por esta cuestión, se advierte cierto recelo. «El Fondo Monetario Internacional pide que haya todavía más ajuste», apunta Schonwelder. En la misma línea, Moulail opina que «la ayuda de Estados Unidos no es buena señal. Ya vimos la experiencia en otras ocasiones y, al final, nada se resuelve».

En todo caso, a estas alturas del mandato del presidente argentino, las opiniones están repartidas. «Hay todavía quienes creen que Milei es la gran salvación, pero también hay cada vez más gente desesperanzada», resume Vanesa Alonso. «Se ve todo blanco, o todo negro. Como ocurre siempre en Argentina», concluye la agente inmobiliaria con resignación.