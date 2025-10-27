Suscribete a
Milei sorprende y se impone en las elecciones legislativas de Argentina con más del 40% de los votos

El grado de participación en las urnas fue escaso y no llegó siquiera al 70%, la cifra más baja desde la recuperación de la democracia en 1983

Alta abstención en unas legislativas en Argentina con sabor a presidenciales

Una mujer emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires el 26 de octubre
Una mujer emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires el 26 de octubre
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, ha sorprendido en las urnas con una contundente victoria en las elecciones legislativas. Contra todo pronóstico, y pese a la derrota sufrida en los escaños bonaerenses el pasado 7 de septiembre, el jefe de Estado, que se acerca ... a la mitad de su mandato, se ha impuesto en las elecciones de mitad de legislatura. El oficialismo se hizo con el 40,84% de los votos, mientras que el kirchnerismo apenas obtuvo un 31,64%, con más del 90% del voto escrutado. A partir de estos comicios, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio de la Cámara de Senadores (24 bancas). La gran sorpresa tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, donde también ganó el oficialismo con su candidato, Diego Santilli, que fue designado hace apenas 18 días. En esta misma provincia el partido de Milei había perdido el mes de septiembre por 12 puntos.

