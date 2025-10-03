Última hora del acuerdo de paz para Gaza: Hamás acepta el plan de Trump, noticias y reacciones hoy

Hamás ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido discutir los detalles de la propuesta.

23:04 Un alto cargo de Hamás asegura que la propuesta de Trump es «vaga» y «ambigua» El alto cargo de Hamás Mahmoud Mardawi declaró el viernes a la AFP que la propuesta de alto el fuego en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump era «vaga» y «ambigua», poco después de que el movimiento islamista palestino ofreciera una respuesta al plan. «La propuesta estadounidense es vaga, ambigua y carece de claridad», y requeriría más negociaciones con los mediadores, afirmó Mardawi. En su respuesta al plan de Trump, Hamás dijo que estaba dispuesto a liberar a los rehenes que tiene en su poder, pero no abordó la cuestión de su desarme, que es lo que pide la propuesta.

22:53 Donald Trump se pronunciará en un mensaje grabado El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizará la respuesta de Hamás a través de un mensaje grabado. Él ha sido el gran instigador para que se alcance un acuerdo de paz en Gaza. Así lo ha confirmado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a través de un mensaje en sus redes sociales.

22:51 Trump analiza la respuesta de Hamás El presidente Trump está analizando la respuesta tras su ultimátum y no se ha pronunciando aún sobre las condiciones que el grupo detalla

22:38 Trump se marca un tanto con el fin del conflicto en Gaza

22:34 Hamás entablará negociaciones sobre las cuestiones del grupo y sus armas El funcionario añadió que Hamás entablará negociaciones sobre todas las cuestiones relacionadas con el grupo y sus armas.

22:30 El plan de 20 puntos acordado por Trump y Netanyahu: Israel no ocupará la Franja, retirada gradual del Ejército y exclusión de Hamás La propuesta de la Casa Blanca establece que Israel no ocupará ni anexará Gaza, que la seguridad recaerá en una fuerza internacional y que la administración quedará en manos de un comité tecnocrático palestino supervisado por una «Junta de la Paz» presidida por el presidente estadounidense. Por David Alandete.

22:23 Hamás dice que no depondrá las armas hasta que no termine la ocupación israelí El alto cargo de Hamás Mousa Abu Marzouk declaró el viernes a Al Jazeera que el grupo no depondrá las armas hasta que termine la «ocupación» israelí, y añadió que las cuestiones relativas al futuro de Gaza deben debatirse en un marco nacional palestino global del que Hamás formará parte.

22:21 El plan de Trump para Gaza, una carta blanca a Netanyahu El plan no es una iniciativa de paz, sino más bien un ultimátum. No se ha dejado espacio para más negociaciones, según la propia Casa Blanca. Es un 'lo tomas o lo dejas'. Por Rosa Meneses.



22:17 Los mediadores cataríes han recibido la respuesta de Hamás al plan de Trump sobre Gaza Los mediadores cataríes han recibido la respuesta de Hamás al plan de Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, según informó el viernes a Reuters una fuente con conocimiento de las conversaciones.

22:17 Hamás acepta la propuesta de Trump y liberará a todos los rehenes israelíes Hamás aceptó la propuesta de paz de Donald Trump con una serie de condiciones y matices, tras el ultimátum que la Casa Blanca había fijado con un plazo límite de horas. En un comunicado difundido este viernes 3 de octubre en Telegram, el grupo islamista anunció su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes —vivos y muertos— y a entregar la administración de la Franja a un gobierno independiente de tecnócratas palestinos «basado en un consenso nacional palestino y con apoyo árabe e islámico». Informa David Alandete, corresponsal en Washington.

22:16 Hamás ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas «exhaustivas» Hamás ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas «exhaustivas» mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras «partes árabes, islámicas e internacionales», con el «objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza».