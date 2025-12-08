Los aviones Awacs evidencian el divorcio militar entre EE.UU. y la UE
La inesperada retirada del Pentágono del programa para renovar estos aparatos ha dejado al resto de los aliados de la OTAN en una situación inesperada
La OTAN «abordará las amenazas emergentes a nuestra seguridad» en una reunión marcada por la ausencia de Marco Rubio
Corresponsal en Bruselas
La flota de 14 aviones de alerta temprana (Awacs) que tiene la Alianza Atlántica, y que son esenciales para la vigilancia de grandes áreas del espacio aéreo estratégico de Europa, podría tener sus días contados. La inesperada retirada de Estados Unidos del programa ... para renovar estos aparatos ha dejado al resto de los aliados en una situación inesperada que excluye de momento cualquier decisión para sustituirlos, ahora que están llegando al final de su vida útil. España es uno de los países que dependen completamente de los aparatos de la OTAN porque no dispone de ninguno propio.
Estados Unidos apenas disimula ya su pérdida de interés en el futuro de la OTAN, como se volvió a demostrar la semana pasada con la inédita ausencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una reunión regular de ministros de Exteriores aliados. En otros tiempos, esta paulatina desconexión sería considerada como un elemento de poca importancia, pero en las actuales circunstancias, con la amenaza real de una agresión rusa, reviste una trascendencia muy particular para los europeos.
Aunque no todos los países participan en este programa, la flota de 14 Boeing E-3A de la OTAN es el único elemento militar físico que pertenece a la OTAN. Todos los aparatos están inscritos con matrícula de Luxemburgo por ser un país que en 1982, cuando se adquirió el primero, no disponía de aviación propia. Los aviones operan desde la base de la OTAN en Geilenkirchen, en Alemania, situada en la misma frontera con Holanda, y proporcionan la principal capacidad de alerta temprana y gestión de combate para la alianza.
El sistema es esencial para la vigilancia del espacio aéreo a lo largo del flanco oriental de la OTAN, para dirigir operaciones aéreas complejas y al mismo tiempo ha sido utilizado como elemento simbólico de protección antiterrorista en acontecimientos especiales en los países miembros.
Rutte responde a Putin: la OTAN está preparada para «hacer lo necesario» para proteger a sus ciudadanosEnrique Serbeto
El secretario general de la Alianza ha recordado que «la OTAN es una alianza defensiva y seguiremos siéndolo»
Hace ya tres años que la Alianza había decidido poner en marcha el programa para reemplazar los Boeing E-3A que serán retirados en 2035. La opción más simple era la de sustituirlos por una flota inicial de seis Boeing E-7 Wedgetails, basados en los que fueron diseñados para la fuerza aérea australiana y operan desde hace una década.
Sin embargo, el anuncio de que Estados Unidos ya no estaba interesado en renovar el programa Awacs de la Alianza ha supuesto una ducha fría para el resto de aliados, que se tienen que retirar de este programa debido al aumento de coste que supondría la ausencia del principal socio en la OTAN.
El Ministerio de Defensa holandés, en nombre de la Alianza Atlántica, anunció la cancelación de la adquisición debido a que este programa habría perdido su «base estratégica y financiera» si no participa Estados Unidos y, al mismo tiempo, «demuestra la necesidad de invertir en la industria militar europea».
España es uno de los países que dependen completamente de los aparatos de la OTAN porque no dispone de ninguno propio
Según fuentes norteamericanas, las razones por las que el Pentágono ya no está interesado en este sistema estarían vinculadas al desarrollo de otras tecnologías que permiten obtener los mismos resultados y, además, no son tan vulnerables como los E-7.
Los expertos consideran que para Estados Unidos es más práctico utilizar sus propios sistemas, basados en su capacidad en materia de satélites o incluso drones, que compartir con los aliados europeos la flota de Awacs de la OTAN. El Pentágono podría comprar para uso privativo más aparatos del también norteamericano Grumman E-2 , que ya utiliza como Awacs.
Tecnología propia
Si los Awacs dejan de ser un activo aliado, es evidente que los europeos deberán apostar por su propia tecnología. Por ahora, Francia, que no forma parte del programa de la OTAN, es el único que tiene Grumman E-2 por su capacidad de operar desde un portaviones, y también dispone de E-3A propios.
El Reino Unido, que tampoco participa en el programa actual de la OTAN, también ha comprado su propio E-7. Polonia, miembro del sistema colectivo de la Alianza, ha tomado la delantera a los acontecimientos y ya ha pedido en firme un E-7.
Airbus ha fabricado una unidad basada en el Casa C295 AEW, pero ni siquiera España se ha interesado por comprarlo. De modo que la única opción disponible en estos momentos serían los nuevos GlobalEye fabricados por la sueca Saab, que utilizan como base el avión canadiense Bombardier Global 6000 de largo alcance.
En estos momentos existen programas financiados por la Unión Europea precisamente para favorecer las compras de material comunitario y que podrían ayudar a decidir a muchos países. El problema es que lo más práctico sería volver a compartir esos medios militares dentro de la OTAN o hacerlo de espaldas a Estados Unidos, lo que podría ser mal interpretado desde Washington. O esperar a que un futuro inquilino de la Casa Blanca pueda cambiar de opinión.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete