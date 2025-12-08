Suscribete a
ABC Premium

Los aviones Awacs evidencian el divorcio militar entre EE.UU. y la UE

La inesperada retirada del Pentágono del programa para renovar estos aparatos ha dejado al resto de los aliados de la OTAN en una situación inesperada

La OTAN «abordará las amenazas emergentes a nuestra seguridad» en una reunión marcada por la ausencia de Marco Rubio

La flota de 14 Boeing E-3A de la OTAN es el único elemento militar físico que pertenece a la OTAN
La flota de 14 Boeing E-3A de la OTAN es el único elemento militar físico que pertenece a la OTAN afp
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La flota de 14 aviones de alerta temprana (Awacs) que tiene la Alianza Atlántica, y que son esenciales para la vigilancia de grandes áreas del espacio aéreo estratégico de Europa, podría tener sus días contados. La inesperada retirada de Estados Unidos del programa ... para renovar estos aparatos ha dejado al resto de los aliados en una situación inesperada que excluye de momento cualquier decisión para sustituirlos, ahora que están llegando al final de su vida útil. España es uno de los países que dependen completamente de los aparatos de la OTAN porque no dispone de ninguno propio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app