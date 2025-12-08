El millonario José Elías desmonta que el asalariado tenga «más estabilidad» que el autónomo

La idea de que ser asalariado ofrece más estabilidad que trabajar por cuenta propia está muy arraigada. Sobre el papel, parece lógico, pues como empleado, cobras cada mes, tienes tus horarios y pocas turbulencias. Ser autónomo, en cambio, exige asumir riesgos, gestionar clientes, facturas, incertidumbre. ... Sin embargo, esta división tan clara no convence a todo el mundo.

Sobre este tema ha hablado recientemente José Elías, CEO y fundador de Audax y habitual en tertulias y pódcast sobre emprendimiento y finanzas. En una de sus últimas publicaciones en LinkedIn, el empresario ha dejado claro que no comparte esa visión tradicional.

Elías asegura en su publicación que no entiende esa «seguridad de trabajar para otro» porque, si el barco se hunde, el empleado es el primero en salir. Mientras muchos creen que la empresa es un refugio, él considera que es una ilusión, pues si las cosas van mal, el capitán —el dueño— será el último en abandonar, pero los asalariados no tendrán esa opción.

Según explica, trabajar para otra persona implica vivir pendiente de decisiones ajenas. No dependerá de ti quedarte o irte, y tu estabilidad quedará sujeta a la destreza de quien dirige. Esa falta de control sobre el rumbo es, para él, lo que realmente quita seguridad. «Estás en manos de lo que decida esa persona», resume.

El riesgo de emprender

Por otro lado, el empresario defiende que, cuando trabajas por cuenta propia, puedes reaccionar, corregir y maniobrar. Para él, esa capacidad de respuesta es la verdadera estabilidad, por mucho que desde fuera parezca más arriesgada.

Elías concluye que no quiere esa «supuesta seguridad» del empleo tradicional. «Si el barco se hunde, que sea porque yo no supe navegarlo, no porque otro decidió que yo sobraba», termina.