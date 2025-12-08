'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

Los Globos de Oro han nominado este lunes al film 'Sirat', de Oliver Laxe, en las categorías de mejor película extranjera y mejor música original. La cinta, protagonizada por Sergi López y por el joven Bruno Núñez Arjona, representará a España en ... la 98 edición de los Premios Oscar.

Esta misma semana 'Sirat' ha sido nominada también a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards, de cine independiente. En el plano nacional, a la espera de las nominaciones a los Goya, la película encabeza -solo por detrás de 'Los domingos'- las nominaciones a los Premios Feroz, con siete nominaciones (mismas que 'Maspalomas').

En los Globos de Oro, que se entregarán el próximo 11 de enero de 2026, 'Sirat' competirá por el galardón a mejor película de habla no inglesa con la brasileña 'El agente secreto', la francesa 'Un simple accidente', la tunecina 'La voz de Hind', 'No Other Choice' (Corea del Sur) y 'Valor Sentimental' (Noruega).

'Una batalla tras otra' lidera las nominaciones

'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, lidera la 83 edición de los Globos de Oro con un total de nueve nominaciones, que han conducido este lunes los actores Marlon Wayans and Skye P. Marshall.

La comedia dramática familiar noruega 'Sentimental Value' es la segunda película con más nominaciones, un total de ocho, seguida por la película de terror 'Sinners', con siete, y el drama familiar de Shakespeare 'Hamnet', con seis. 'Wicked: For Good' y 'Frankenstein' empataron con cinco cada una.

