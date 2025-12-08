'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

Suscríbete a
La cinta española, protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez, representará a España en la 98 edición de los Premios Oscar

Los Globos de Oro han nominado este lunes al film 'Sirat', de Oliver Laxe, en las categorías de mejor película extranjera y mejor música original. La cinta, protagonizada por Sergi López y por el joven Bruno Núñez Arjona, representará a España en ... la 98 edición de los Premios Oscar.

