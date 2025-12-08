Suscribete a
La lucha de Sheinbaum contra el narco dispara la violencia política en México

Desde que llegó al poder en octubre del año pasado y acabó con la política de «abrazos, no balazos» de López Obrador, han sido asesinados once alcaldes y crece la sensación de inseguridad por el aumento de las desapariciones

La narcopolítica irrumpe en Miss Universo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Se tambalea la estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum en México. El giro hacia una política de confrontación contra los cárteles del narcotráfico, a instancias de Estados Unidos, ha devenido en asesinatos contra políticos, un nuevo auge de desaparecidos y ... una percepción de inseguridad cada vez mayor en la ciudadanía. Ni la propia Sheinbaum se libra de ella, como se vio el mes pasado cuando fue manoseada en el zócalo de la Ciudad de México.

