Karlos Arguiñano, cocinero, sobre cómo hacer los gambones en estas fiestas: «Es un consejo para darle categoría al plato»

El marisco, según indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es un tipo de alimento que se puede dividir, a su vez, en: crustáceos, moluscos y cefalópodos. En nuestro país, estos suelen ser protagonistas de las comidas y cenas de ... Navidad y otras fiestas especiales.

Si nos centramos en los crustáceos, en esta categoría entran el bogavante, el buey de mar, el camarón, los carabineros, el centollo, la cigala, las gambas, el gambón, la langosta, el langostino, las nécoras o los percebes.

Estos alimentos, por regla general, suelen tener precios superiores que los de otros como los mejillones o el pulpo en lata, por ejemplo, algo que también se consideraría marisco. Así, las gambas, gambones y langostinos suelen ser los más escogidos porque son algo más asequibles dentro del elevado coste de los crustáceos, sobre todo en esta época del año.

Muy consciente de ello es el televisivo cocinero Karlos Arguiñano, quien ha compartido en sus redes sociales una de las formas en las que él prepara los gambones para que sea un plato estrella estas navidades. Según sus palabras, «el precio del gambón barato no es, porque barato no hay nada, pero el gambón congelado es asequible», indica a modo de consejo, confirmando que él usa este alimento congelado.

«Ahora que llegan estas fiestas que llegan, que todos nos volvemos un poco locos, pues bueno, el gambón puede entrar en los productos que son mariscos sin que sea muy caro, eh», reitera.

El secreto de Karlos Arguiñano para preparar gambones al horno esta Navidad

Así, el chef comienza la receta indicando que los va a preparar de manera que queden «elegantes, para hacerlos al horno». Arguiñano indica que él prepara estos gambones con un majado con ajos, perejil zumo de limón o vino blanco, según gusto, añadiendo también aceite para untar bien el crustáceo.

Una vez tiene listo el majado, el cocinero explica el secreto de la receta, y es que, asegura, la mayoría de personas pondría los gambones tal cual en la bandeja del horno con el majado, pero él lo hace de manera un poco difrente.

«Yo os digo lo siguiente, esto es un consejo para darle ya categoría al plato que vamos a comer. Hoy es un gambón congelado, ya descongelado, que tiene un aspecto muy interesante, está muy carnoso y, hombre, la única complicación que tiene es esto que le estoy haciendo yo ahora», indica mientras muestra que pela el gambón solo por la parte del cuerpo, dejando la cabeza y la cola.

«Una vez que le hemos hecho esto, gana un montón» asegura, añadiendo los gambones a la bandeja sobre un papel de horno, poniéndoles sal gorda por encima y, por último, el majado. Con el horno precalentado, a unos 230 grados, Arguiñano indica que con unos cinco minutos estarían listos estos gambones, aunque aconseja ir comprobando cómo se cocinan por si necesitan algo más de tiempo.

Ingredientes: 24 gambones 4 dientes de ajo Aceite de oliva virgen extra Sal Perejil Solo hace falta un buen majado de ajo, limón y perejil, unos minutitos al horno… y listo. Rico, rico, más fácil imposible. 😋 Receta completa en hogarmania.com

Ya con el plato finalizado, Karlos Arquiñano asegura que esta es una forma sencilla y rica de conseguir «un plato de marisco a buen precio hecho en casa», para estas fechas o cualquier otra celebración.