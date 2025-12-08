Suscribete a
ABC Premium
Última hora
'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

Maldini, alto y claro tras la derrota del Real Madrid ante el Celta: «La situación para Xabi Alonso es muy, muy extrema»

El analista deportivo ha reflexionado sobre el futuro del entrenador del conjunto blanco, que se enfrenta el próximo miércoles a un partido decisivo contra el Manchester City

Xabi ignora un posible despido ante el City: «Solo nos jugamos tres puntos»

Maldini, alto y claro tras la derrota del Real Madrid ante el Celta: «La situación para Xabi Alonso es muy, muy extrema»
Maldini, alto y claro tras la derrota del Real Madrid ante el Celta: «La situación para Xabi Alonso es muy, muy extrema» REUTERS/YOUTUBE
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La última derrota del Real Madrid frente al Celta (0-2) ha dejado devastado al conjunto blanco, que ya está a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona. Un doblete de Williot Swedberg dio la victoria al equipo gallego, mientras que el club ... de Xabi Alonso se quedó con dos jugadores menos por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app