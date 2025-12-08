Maldini, alto y claro tras la derrota del Real Madrid ante el Celta: «La situación para Xabi Alonso es muy, muy extrema»

La última derrota del Real Madrid frente al Celta (0-2) ha dejado devastado al conjunto blanco, que ya está a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona. Un doblete de Williot Swedberg dio la victoria al equipo gallego, mientras que el club ... de Xabi Alonso se quedó con dos jugadores menos por las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras.

La derrota del Real Madrid este domingo en casa se produce unos días después del que pareció ser un espejismo: el 3-0 ante el Athletic (3-0). Y es que, de los últimos cinco partidos de Liga después de la victoria en el Clásico, el conjunto blanco solo se ha hecho con 6 puntos de los 15 posibles, lo que ha puesto en el punto de mira a su extrenador.

Para Xabi Alonso, «las decisiones del árbitro» lastraron a su equipo este domingo. «Todos estamos enfadados, no era el partido que queríamos, no era el resultado que queríamos», dijo en rueda de prensa.

No obstante, el entrenador del Real Madrid no parece temer por su futuro: «Hay que intentar pasar página lo más rápido posible, son solo tres puntos, queda mucha Liga. Lo mejor, que el miércoles tenemos el partido de Champions, del City, para reaccionar y quitarnos este mal sabor de boca».

Sin embargo, la debacle del Real Madrid deja a Xabi Alonso en una situación límite. Son muchas las voces que apuntan a la dudosa continuidad del técnico, quien parece no jugar con el favor de gran parte del vestuario.

Sobre este asunto, precisamente, ha hablado el analista deportivo Julio Maldonado —más conocido como Maldini—, que en el último vídeo publicado en su canal de YouTube 'Mundo Maldini', grabado desde el Santiago Bernabéu, ha analizado la derrota del Real Madrid y ha advertido sobre el futuro de Xabi Alonso.

Maldini opina sobre el futuro de Xabi Alonso tras la derrota del Real Madrid

«La situación para Xabi Alonso ahora mismo es muy muy muy extrema», ha sentenciado Maldini al inicio del vídeo, en el que se ha mostrado tajante con el Real Madrid por su derrota ante el Celta: «Ha jugado mal, el Madrid ha jugado muy mal en el primer tiempo».

En este sentido, el analista deportivo ha señalado que el conjunto blanco ha mejorado, «curiosamente, cuando el Celta se ha quedado con un jugador más», en relación a la expulsión de Fran García, del que ha dicho «se le ha ido a la cabeza»: «En dos jugadas prácticamente consecutivas, se ha autoexpulsado».

«En ese momento, el Real Madrid ha empezado a presionar por fin y ha complicado bastante más al Celta, que en cualquier caso ha terminado por ganar el partido 0-2 con ese segundo gol de Pilot, que por cierto, el primero que marca es espectacular», ha continuado.

«El partido del miércoles puede ser definitivo para Xabi Alonso, como el Madrid no sea capaz de sacarlo adelante con claridad» Julio Maldonado Analista deportivo

Para Maldini, el partido de este domingo supone «un triunfo para la historia del Celta», mientras que deja una situación para el Real Madrid «bastante extrema». «Primer partido que pierden en Liga en casa y el Barça que se marcha», ha señalado.

Aunque el periodista ha reconocido que todavía «queda mucho» por delante, el futuro del técnico blanco podría ponerse en entredicho la próxima semana, según él. «Teniendo en cuenta que llega el Manchester City, vamos a ver qué pasa el próximo miércoles, pero no sé si puede ser definitivo para Xabi Alonso como el Madrid no sea capaz de sacar el partido adelante con claridad», ha asegurado.

«No sé qué estará pasando ahora mismo por la cabeza de Florentino Pérez, estará enfadado, lógicamente», ha opinado Maldini, para quien el partido de ayer deja «bastante tocado» a Xabi Alonso, quien ya estaba «cuestionado». «La situación es bastante comprometida», ha dicho.

Maldini se pronuncia sobre Mbappé y Vinicius

Durante su análisis, Maldini no solo ha apuntado contra el entrenador como responsable de la derrota, sino también contra los jugadores: «Xabi Alonso ha intentado siempre hacer una presión alta buena y parecía que lo conseguía en algunos momentos, pero el equipo no termina de hacerlo y no es solo culpa de él, porque vemos como Vinicius y Mbappé hoy especialmente estaban totalmente fuera de lo que es la presión».

«Hay que reprochar bastante hoy a Kylian Mbappé y a Vinicius la actitud sin balón. Son dos jugadores fantásticos, especialmente Kylian Mbappé, pero creo que eso es algo que le tiene que reprochar el entrenador, lo digo sinceramente», ha dicho tajante.

Maldini también ha criticado el partido de Jude Bellingham, que ha calificado de «flojísimo». «No sé qué le pasa, pero no está bien, no está nada bien», ha señalado.

«Muy poquito vuelo por los laterales en el Real Madrid», ha continuado diciendo Maldini, quien ha señalado que «Valverde lo ha intentado, pero no ha aparecido demasiado». «Y casi desaparecido también Arda Güler», ha asegurado.

Para el periodista deportivo, el Real Madrid «no ha generado ni mucho menos todo lo que habitualmente debería generar ante un equipo como el Celta» que, a pesar de tener «talento», no es «uno de los principales equipos de este campeonato».

«Para el Madrid no puede salir peor la noche: derrota, dos expulsiones, la de Fran García y la de Carreras, que obviamente el próximo partido no van a estar seguro, y además lesión de Militao», ha concluido Maldini su vídeo.