Trump ofrece 5.000 dólares a los gazatíes que abandonen la Franja

Los ambiciosos planes de reurbanizar el terreno avanzan en la Casa Blanca

La mitad de la población de Gaza quiere emigrar donde sea, pero nadie les quiere

Decenas de palestinos huyen ante la operación israelí para tomar Ciudad de Gaza
Decenas de palestinos huyen ante la operación israelí para tomar Ciudad de Gaza Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El esperado plan de Donald Trump para Gaza, perfilado en una reunión en la Casa Blanca hace una semana con su yerno Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, ... contempla que Estados Unidos asuma la tutela del enclave durante al menos diez años bajo un fondo fiduciario. El proyecto incluye el desplazamiento de más de dos millones de palestinos a terceros países o a zonas internas, con una compensación de 5.000 dólares (unos 4.300 euros) en efectivo, cuatro años de subsidio de alquiler y un año de alimentos para quienes acepten salir.

