Netanyahu desoye a los responsables de seguridad y apuesta por un gobierno militar en Gaza

Benjamin Netanyahu no aceptó que el gabinete de Seguridad votara en torno a un posible acuerdo por fases con Hamás e impuso su apuesta por un acuerdo integral basado en la liberación de todos los rehenes y el desarme de los islamistas. La reunión ... comenzó el domingo por la tarde, se alargó hasta la madrugada y se vivieron momentos de tensión, según los medios locales, por las diferencias entre la voluntad de Netanyahu y la opinión de los responsables de seguridad.

El jefe del Ejército, Eyal Zamir, es partidario de aceptar el acuerdo que hay sobre la mesa para garantizar la salida segura de al menos 10 rehenes y alertó de que la invasión es el preludio de una administración en manos de militares. Ministros ultranacionalistas como la responsable de Asentamientos, Orit Strock, llamaron «cobarde» al general por anteponer la necesidad de un acuerdo al final de la que llaman «capital de Hamás».

Los tanques israelíes avanzan en Ciudad de Gaza, donde ya controlan más del 40% del mayor núcleo urbano. A su paso dejan muerte, más de 100 fallecidos en las últimas 24 horas, y una destrucción total porque van dinamitando barrio a barrio para evitar que los civiles puedan regresar algún día a sus casas. La operación prosigue imparable y el jefe del Ejército alertó a los responsables políticos que con la actual estrategia «van a instaurar un gobierno militar, su plan nos está llevando allí, comprendan el significado». Zamir cuenta con el respaldo de los responsables del Mossad y Shin Bet.

Noticia Relacionada Israel acelera la invasión de Ciudad de Gaza en la primera semana de la declaración de hambruna Mikel Ayestaran Los bombardeos israelíes golpean en el este y norte de Ciudad de Gaza e imágenes satélite difundidas por medios como 'The New York Times' mostraron zonas de barrios como Zeitun borradas del mapa

Otra de las implicaciones de la campaña militar es la acusación por genocidio. El 86% de los 500 miembros de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio votaron a favor de una resolución que defiende que «las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio del artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)». Este movimiento se suma al que tiene abierto la justicia internacional desde diciembre de 2023.

La Gaza de Trump

Netanyahu cuenta con la luz verde de Donald Trump para llegar hasta el final y The Washington Post reveló detalles del plan en marcha para hacer de la Franja la «Riviera» de Oriente Medio. Bajo las siglas GREAT (que corresponden a reconstrucción, aceleración económica y transformación), fuentes anónimas revelaron al medio estadounidense una propuesta que busca convertir Gaza en un centro tecnológico y ofrecer a los gazatíes 4.200 euros a cada uno para que salgan temporal o permanentemente.

El Post tuvo acceso a un documento de 38 páginas en el que se explica que la Franja quedará bajo la tutela de Washington durante la próxima década, «hasta que un gobierno palestino reformado y desradicalizado esté listo para ocupar su lugar». Este plan convence a Israel, pero no a los aliados árabes como Jordania o Egipto, que se niegan a acoger más refugiados palestinos en sus fronteras.