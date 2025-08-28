Trump intenta forzar un cese de hostilidades en Gaza con una reunión en la Casa Blanca

En un intento por reactivar las negociaciones de un alto el fuego en Gaza, Donald Trump presidió este lunes en el Despacho Oval una reunión de más de hora y media dedicada al futuro de la Franja tras la guerra.

En el encuentro participaron su ... enviado especial, Steve Witkoff, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, el subjefe de gabinete James Blair y, de forma llamativa, Jared Kushner, yerno de Trump y artífice de su política para Oriente Próximo en el primer mandato. Kushner, alejado hasta ahora de la Casa Blanca, volvió a la primera línea con este encuentro.

La administración trabaja en un plan descrito como «amplio» para la región, aunque sin detalles públicos. Trump ha deslizado en ocasiones propuestas polémicas, como transformar Gaza en un complejo turístico y desplazar a parte de sus habitantes. La reunión se produjo mientras siguen bloqueadas las conversaciones de alto el fuego con Hamás y Naciones Unidas alerta de una hambruna provocada por los bombardeos israelíes desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Washington ha intensificado el envío de ayuda humanitaria

Washington ha intensificado el envío de ayuda humanitaria y facilitó la liberación parcial de rehenes, aunque el resto sigue en cautiverio.

En paralelo, Israel se prepara para una ofensiva a gran escala sobre la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus condiciones. La Casa Blanca busca alinear su estrategia con asesoramiento externo. A Kushner se le atribuye la firma de los Acuerdos de Abraham, que abrieron relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes y Baréin, sin incluir a los palestinos.

En ese contexto, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, se reunió en Washington con Rubio. Preguntado por un eventual Estado palestino, fue categórico: «No habrá uno», afirmó, calificando después la reunión con el secretario de Estado como «muy buena». También estuvo en la capital estadounidense el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para mantener conversaciones adicionales con la administración.

En las últimas semanas, funcionarios norteamericanos han subrayado la prioridad de poner fin cuanto antes a la guerra. Tanto Trump como Witkoff han insistido en que las operaciones militares deben prolongarse lo mínimo posible, incluso si Israel sigue adelante con su plan de capturar Gaza City.

Según Axios, Trump convocó lo que Witkoff describió como una «gran reunión» en la Casa Blanca, con la presencia del ex primer ministro británico Tony Blair, mediador habitual en Oriente Próximo. Un alto cargo citado por el medio señaló que el presidente se muestra cada vez más impaciente con la prolongación del conflicto. «No puedo seguir viendo esto. Es algo terrible», habría dicho Trump en privado.