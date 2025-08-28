Suscribete a
Trump intenta forzar un cese de hostilidades en Gaza con una reunión en la Casa Blanca

Ministros israelíes visitan Washington y advierten de que de ningún modo aceptarán que haya un Estado palestino

Trump anuncia que la pena de muerte se aplicará en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un documento en la Casa Blanca, en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un documento en la Casa Blanca, en Washington.
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

En un intento por reactivar las negociaciones de un alto el fuego en Gaza, Donald Trump presidió este lunes en el Despacho Oval una reunión de más de hora y media dedicada al futuro de la Franja tras la guerra.

En el encuentro participaron su ... enviado especial, Steve Witkoff, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, el subjefe de gabinete James Blair y, de forma llamativa, Jared Kushner, yerno de Trump y artífice de su política para Oriente Próximo en el primer mandato. Kushner, alejado hasta ahora de la Casa Blanca, volvió a la primera línea con este encuentro.

