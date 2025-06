Trump estalla contra Irán e Israel por violar el alto el fuego y avisa a Netanyahu: «¡Que tus pilotos se den la vuelta ya!»

Donald Trump no ha tenido un buen despertar. Poco después de las seis de la mañana de este martes, hora de Washington, ha estallado contra Irán e Israel por no respetar el alto el fuego que él mismo había anunciado a última ... hora del lunes. «No saben qué carajo están haciendo», espetó en la Casa Blanca poco antes de que un helicóptero le trasladara al Air Force One para cruzar el Atlántico y participar en la cumbre de la OTAN en La Haya.

Tras el ataque estadounidense de este fin de semana a las principales instalaciones nucleares de Irán y la respuesta iraní contra una base militar de EE.UU. en Qatar, que el propio Trump calificó de «débil», el líder norteamericano proclamó la «victoria» y anunció un cese de las hostilidades que debía confirmarse en las horas siguientes. Tanto Tel Aviv como Teherán dieron su visto bueno al alto el fuego, pero poco después de la hora marcada ambos se han acusado mutuamente de saltárselo. Ante esa actitud, Donald Trump mostró este martes su disgusto y reprendió a los dos países. Ambos han estado «luchando durante tanto tiempo y tan duramente que no saben qué cojones están haciendo, ¿entienden eso?», preguntó a los periodistas apostados en el jardín de la residencia presidencial. Noticia Relacionada Trump anuncia el final de la guerra: «Es el momento de la paz» Javier Ansorena No obstante, con quien mostró más enojo es Israel, con el que dijo estar «realmente descontento». «No me gustó que Israel descargara misiles justo después de que cerráramos el acuerdo –reconoció–. No tenían por qué hacerlo y no me gustó que la represalia fuera muy fuerte». «Para ser justos, Israel descargó muchos misiles, y ahora oigo que simplemente lo hizo porque sintió que fue violado por un cohete que no impactó en ningún sitio. Eso no es lo que queremos», añadió. En un mensaje en su red social, Truth Social, advirtió directamente a ese país: «Israel, no tires esas bombas. Si lo haces es una enorme violación. Trae tus pilotos a casa, ¡ahora!». Y añade en el texto, para añadirle solemnidad, su firma como Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. Israel ha explicado que bombardeó nuevos objetivos en Teherán en respuesta a que Irán había lanzado misiles en una «flagrante violación» del alto el fuego, algo que la república islámica niega, al tiempo que acusa a los isralíes de atacar más allá de la hora del alto el fuego. Conversación con Netanyahu Según Axios y medios israelíes, el presidente de EE.UU. ha hablado por teléfono con el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, al que habría recalcado que no atacara. Según ha indicado un periodista de Axios, Netanyahu habría justificado el último bombardeo en que no podía cancelarlo y que era necesario por la violación del alto el fuego por Irán. Finalmente, Trump se ha mostrado convencido de que Israel no va a atacar a Irán, que todos los aviones se darán la vuelta y nadie saldrá herido. «¡El alto el fuego está en vigor!», ha proclamado, antes de añadir que «Irán jamás reconstruirá sus instalaciones nucleares» y «no va a tener un arma nuclear, es la última cosa en su cabeza ahora».

